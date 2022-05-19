Какая страна, такие и «ведьмы». «Патриоты» с «ватниками» переругались в киевском телеящике

Новости Украины

Не так давно в неблагородном семействе киевских телепропагандистов приключился нешуточный скандал. Финансируемая на западные грантовые деньги контора с чисто оруэлловским названием «Честно» состряпала очередной список «врагов народа» – на сей раз из числа тружеников медианивы.

В список «коллаборантов» попали в основном бывшие сотрудники каналов ныне опального Виктора Медведчука и пропавшего с радаров со времени начала российской СВО Евгения Мураева, скопом зачисленные в «пророссийские пропагандисты» – от Дианы Панченко и Макса Назарова, до экс-«звезд» канала 112-Украина Владимира Полуева и Анны Степанец и переметнувшихся на ахметовские хлеба бывших топов почившего в бозе больше года назад каналов Ньюсван и ZiK Василия Голованова, Тиграна Мартиросяна и Натальи Влащенко.

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Все перечисленные в киевской медиатусовке фигуры видные и заметные, с длинным и солидным послужным списком. Предметом негодования медийных грантоедов и прочих раненых на майдановских фронтах патриотов стал тот факт, что значительная часть из упомянутых выше акул пера и микрофона не только не покаялась за свою «вредительскую деятельность» у Медведчука и Мураева, но и каким-то образом просочилась в качестве ведущих в проводимый в рамках «единой информационной политики» Зеленского пропагандистский телемарафон.

Тот самый, в рамках которого одни и те же люди с экранов абсолютно всех каналов страны транслируют в массы одни и те же состряпанные пропагандистами Банковой тезисы о скорой перемоге и величии ставшего супергероем западных комиксов фюрера нации.

Возмущение калиброванных «патриотов» понять можно: как так, ведь столько расово правильных пропагандистов с прямой как извилина у дауна политической позицией и твердыми арийскими убеждениями осталось за бортом и не у дел, а какие то сомнительные личности, которые еще вчера подпевали ОПЗЖ и не отмежевались публично от продвигаемых ими тезисов про «русский мир» – живее всех живых и снова в телевизоре, вещая прямо противоположное.

Самое время, глядя на вражин с суровым бандеровским прищуром поинтересоваться «А что вы делали до 24.02. 2022?»

С другой стороны, и менеджеров Банковой понять можно. Как там говорил нелюбимый на Украине Иосиф Сталин не менее нелюбимому автору «Молодой гвардии» Фадееву, жаловавшемуся вождю на неуправляемость советских писателей, управлять которыми его назначили: «Других писателей, товарищ Фадеев у нас для вас нет, так что работайте с этими».

Так и тут. Других журналистов у Зеленского нет. Тем более таких, которые были бы действительно популярны у аудитории, с доверием, именами и рейтингами. Ну, вот какие рейтинги у Дроздова? Это же слезы. То ли дело Влащенко или Голованов. Тем более – оба с давней историей сотрудничества с властью, вхожие в нужные кабинеты и с достаточно гуттаперчевой общественно-политической позицией. Притом, все они, включая коренного одессита Полуева, начинавшего еще на марковском АТВ и писавшего для прокремлевского Регнума, отнюдь не какие-то «ватники». Что бы по этому поводу ни думала ушибленная майданом публика.

Вообще, злоупотребление ярлыком «пророссийскости» стало в постмайданной Украине чем-то вроде национального вида спорта. Чтобы прослыть «ватным» и «пророссийским», достаточно было не увлекаться крайностями, уважительно отзываться о 9 мая и периодически высказываться в защиту русского языка. Смешно, но в «пророссийские» попала даже незадачливая чиновница администрации Кличко, разместившая с год назад на свою беду в фейсбуке ностальгическое фото с советскими автоматами с газировкой за 3 копейки. Даму дружно затюкали и заставили уволиться с работы.

Понятно, что работая в такой атмосфере, заработать славу «ватника» мог любой более-менее «вменяемый» человек, даже не питавший никаких симпатий к России. Просто потому, что знаком качества настоящего свидомого украинца является абсолютная, полная невменяемость. Вот если хоть на ноготок вменяемый – уже все, «ватник». А если завернулся в национальный флаг как в пляжное полотенце и выскочил перед российскими делегатами в ПАСЕ крутить дули, петь хором гимн и кричать «Путин ла-ла-ла», то все – наш человек и достойный патриот.

Но это я отвлекся. Вернемся к нашим медиа-баранам. Перечичленных выше «кремлевских пропагандистов» медиа-спильнота потребовала с позором изгнать с желто-голубых экранов, всучив на прощание волчий билет и обеспечив место в списке «Миротворца» (тем, у кого его еще нет).

Но неожиданно в защиту обвиняемых выступил сам Александр «Здравствуйте, Игорь Валерьевич» Ткаченко – бывший шеф «Плюсов» Коломойского, а ныне главноначальствующий над украинской культуркой и главный борец за борщ.

Так вот, оный Ткаченко заявил в том духе, что не стоит рубить с плеча, огульно записывая всех во враги нации, и хотя он, Ткаченко, некоторых из фигурантов черного списка на работу бы не взял, однако и эти парии должны получить возможность делом искупить свои прежние грехи и доказать преданность идеалам революции гидности. А также твердо и однозначно осудить «агрессора и оккупанта».

Гонимые тут же подякували сановному защитнику и принялись оправдываться. Особенно усердствовала Наташа Влащенко. Впрочем, именно ей я склонен верить. Эта дама неопределенного возраста и до работы на Медведчука была известна своей особой нелюбовью к России, «отобравшей» у нее лично Крым, и всегда гневно отвергала зачисление ее в «ватники», называя это признаком «охоты на ведьм», неприличной в сколь молодом, столь и цивилизованно-демократическом государстве как Украина.

Вообще, я бы не стал упрекать в переобувании, цинизме или неразборчивых связях никого из черного списка. Хотя бы потому, что «журналист с канала Медведчука» – это не профессия. Как показала практика, большинство из них при должном материальном стимулировании становятся журналистами с канала Ахметова, а далее и журналистами с канала Зеленского.

Потому что работают они не за идею и не ради идеи, а ради славы и денег. Никто из них в постмайданной Украине не был ни гонимым, ни голодным, в отличие от реальных узников-куликовцев, например. Все они были прекрасно вписаны в постмайданную реальность, получая с этого неплохое роялти и до конца профессионально отрабатывая именно то амплуа, в котором их и согласовали для выпуска на медийные подмостки.

И тот факт, что сегодня они не с Россией, а с Украиной – по человечески тоже вполне понятен. Ведь состоялись то они именно при Украине. И при ней сделали карьеры. И совсем не факт, что в российской реальности были бы хоть кем-то. Именно это обстоятельство и заставляет их ценить украинскую реальность и свое положение в ней, цепляться за него изо всех сил.

А что до претензий к ним со сторон нациков, то внутривидовую конкуренцию еще никто не отменял. Но пусть они между собой выясняют, кто из них более матери-Украине ценен. Это уже не наша с вами печаль. Точно так же, я бы остудил пыл и действительно пророссийски настроенных критиков этой публики.

Эта история не с вами и не про вас. У людей закончился контракт на окучивание «ваты» и начался контракт на патриотизм. Обе линейки тезисов они, как профессионалы, будут озвучивать с одинаковым покерфейсом.

Ничего личного, только бизнес. А «пророссийский пропагандист» – это не всегда то, что так называется. Иногда дерьмо – это просто дерьмо.