Какая Украина? «Союзнички» боятся вводить контингент даже в Польшу – Бортник

Вадим Москаленко.  
22.09.2025 18:20
  (Мск) , Киев
Просмотров: 423
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Выдвигаемые Москве условия по размещению натовского контингента на Украине после прекращения боевых действий – совершенно бесперспективная и недееспособная модель.

Об этом на канале «UkrLife» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Выдвигаемые Москве условия по размещению натовского контингента на Украине после прекращения боевых действий –...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Для украинских элит главное, чтобы войска западных стран или находились на территории Украины, или взяли на себя юридические гарантии вхождения на территорию Украины, в случае новой войны с Россией. Но тут вопрос – как остановить старую на таких условиях?

Смотрите, что получается. Москве говорят: «давайте остановим войну, чтобы мы могли ввести свои войска на территорию Украины в случае, если вы снова начнёте войну». Москва говорит: «о, какой прекрасный вариант, мы с самого начала войны так и говорили – введите войска НАТО на территорию Украины», – иронизировал Бортник.

Ведущий обратил внимание на слова главы МИД Польши Радослава Сикорского, о том, что «охотников нет» вводить свои войска на Украину.

«И охотников нет. И интересно, отправит ли свои войска Стубб – президент Финляндии? До тысячи инструкторов? Нет, не отправит. Тут не могут договориться в Польшу отправить войска. Польша просит разместить контингент союзников. Даже в Польшу опасаются», – отметил политолог.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить