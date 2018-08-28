28.08.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Общество, Россия, Транспорт, Украина

Какая зрада: Между Киевом и российским Смоленском будет ходить регулярный автобус



С 1 сентября Киев и Смоленск будут связаны регулярными автобусными рейсами, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на официальный сайт Смоленского автовокзала. Раньше из одного города в другой можно было добраться только на перекладных – по железной дороге с пересадкой в Брянске или в Минске.

Пассажиров информируют о том, что «с 1 сентября будет открыт проходящий маршрут Киев — Смоленск — Санкт-Петербург». Поездка из Смоленска в Киев займет около 14 часов.

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Автобус будет ходить по средам и в выходные дни. «Это будет единственный прямой маршрут до Киева», — уточняет сайт.

Новый маршрут вводится на фоне скандальных заявлений министра инфраструктуры Владимира Омеляна о том, что Украине необходимо прекратить транспортное сообщение с Россией, даже несмотря на то, что поезда, следующие в/из РФ являются для «Укрзализныци» одними из наиболее прибыльных.

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