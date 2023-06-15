Каховская дамба восстановима. Нужны гарантии безопасности – главный эколог РФ

Вода из Каховского водохранилища, попавшая в Черное море, не несла химических или радиоактивных загрязнений, поскольку они находятся в донных отложениях.

Об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщил исполнительный директор Российского экологического движения Элмурод Расулмухамедов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Оценка достаточно тяжёлая, в любом случае произошла экологическая катастрофа и последствия её будут достаточно долгосрочными. Мы на этой территории уже сейчас разбираемся с рядом проблем, которые есть. Если говорить про Крым, то в первую очередь, разрушение гидротехнического сооружения оказало влияние на обеспечение водой полуострова, и еще большого ряда территорий. Наверное, есть смысл в любом режиме рассматривать вопрос восстановления хотя бы части дамбы, чтобы вернуть водоснабжение в регионы. Такие работы не представляются сильно сложными. Опять перекрыть русло, сделать сброс и выполнить черновой вариант. Мы сейчас рассматриваем возможность организации такого рода восстановительных работ, в том числе с привлечением стран, которые дружественные и нейтральные. Это обсуждается, и понятно, что пока разбираемся с последствиями. Но мы думаем, что и международное сообщество заинтересовано в том, чтобы стабилизировать там ситуацию, потому что зацепило огромные территории», – подчеркнул он.

Эксперт пояснил, что речь идет о восстановлении Каховского водохранилища не как Гидроэлектростанции, а как водонакопителя, чтобы вернуть напор воды, вернуть полив обоим берегам Днепра, и, в том числе, чтобы вода появилась в Северо-Крымском канале. Но здесь нужны гарантии безопасности, потому что под обстрелами заниматься восстановительными работами невозможно. И в целом, тот ущерб, который причинён Крыму с точки зрения водоснабжения, говорит о том, кто, все-таки, виноват в том, что произошло.

«Наши противники умудрились разрушить сооружение, которое построено не ими, построено Советским союзом, и не хотелось бы оказаться в ситуации, когда мы что-то восстанавливаем, спасая людей, но придётся это делать под обстрелами. Нам нужны гарантии безопасности в том числе от тех, кто курирует украинский режим, и мы сейчас на уровне экспертов готовим обращения во все международные организации и так далее, чтобы такие гарантии нам предоставили. После этого можно обсуждать, какие работы должны проводиться. Наша точка зрения, и сейчас мы здесь на Питерском форуме тоже разговаривали и надеемся, что технологи поддержат, и, соответственно, гарантии со всех сторон будут предоставлены, потому что никто не заинтересован в том, чтобы люди страдали по обоим берегам Днепра. По поводу того, как решать этот вопрос, мы посмотрели, и на нашем берегу материалы для восстановления дамбы, хотя бы в насыпном варианте, они есть», – заверил Расулмухамедов.

В случае проблем с водоснабжением полуострова или дефицитом влаги для полива, ученый рекомендовал воспользоваться технологиями вызова осадков, которые доступны и уже апробированы.

«Хотелось бы напомнить, что мы технологически умеем вызывать осадки, и в случае, если будет какая-то нехватка чего-то, то и в России есть технологии, которые позволяют осадки вызывать. Сейчас это применяем для тушения лесных пожаров, но в принципе принудительными осадками, особенно в приморских районах с большим количеством влаги в атмосфере, можно теоретически заполнить водохранилища. Практический опыт есть. Для этого руководство Крыма должно обратиться в российский Гидрометцентр, и использовать как резервный способ», – отметил Расулмухамедов.