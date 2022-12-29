Каховская ГЭС продолжает обеспечивать работу Северо-Крымского канала

29.12.2022  14:28 (Мск), Симферополь
Виктор Орлов.  
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Дзен, Крым, Россия, Украина, Херсон


Находящаяся в зоне боевых действий Каховская ГЭС продолжает обеспечивать работу Северо-Крымского канала.

Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Находящаяся в зоне боевых действий Каховская ГЭС продолжает обеспечивать работу Северо-Крымского канала. Об этом...

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«На Каховской ГЭС, которая находится на линии боевого соприкосновения, работают сменные бригады. Хотя сейчас станция вырабатывает электроэнергию, в основном, только для своих нужд, она выполняет и другую важнейшую функцию – регулирует всю мелиоративную систему южной части Херсонщины и Крыма, входящую в пятёрку крупнейших в мире таких систем. Даже зимой вода по Северо-Крымскому магистральному каналу самотёком доходит до Джанкоя. Дальше, в сторону Восточного Крыма, из-за повышения рельефа воду гонят насосные станции.

Эта функция Каховской гидротехнической системы очень важна, и её работа находится под постоянным контролем», – заверил губернатор.

По его словам, несмотря обстрелы, в Каховке продолжают работать и другие некоторые предприятия.

«В Херсонской области работают очень многие промышленные предприятия – даже в 15-километровой зоне.

Недавно говорил с одной женщиной – бизнесменом из Каховки, чьё предприятие не просто работает, но и наращивает выпуск кондитерской продукции, да ещё и разрабатывает её новые виды. Часть работников даже вернулись назад из эвакуации в свои дома.

Сельскохозяйственные предприятия работают практически все. Если проехаться по области, видно, что поля убраны и посеяны озимые. Аграрии платят в этом году налоги по льготной ставке – только 5% с оборота», – сообщил Сальдо.

Он уточнил, что часть предприятий, ранее принадлежавших украинским националистам, национализирована.

«Безвозвратно национализированы только те предприятия, бенефициары или руководители которых перечисляли средства на поддержку агрессивных действий против России.

Всего в Херсонской области зарегистрировано более 26 тысяч предприятий. Над актуализацией этого реестра и перерегистрацией предприятий в российском правовом поле работает Фонд развития территорий. Это работа не на один месяц, но они её обязательно доведут до конца», – сказал губернатор.

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