13.04.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Медицина, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Скандал
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Какие 26?! Лукашенко утверждает, что в Белоруссии нет смертей от коронавируса




Президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжает называть COVID «психозом».

Об этом он заявил в очередном своём эмоциональном выступлении, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меня будет интересовать, как разворачивается или сворачивается уже психоз с коронавирусом, но меня больше будет интересовать ситуация с другими болезнями. В последнее время мне поступает информация, что этот психоз, особенно коронавирусный, он уже довел до того, что люди опустили руки и перестали бороться за свою жизнь», – рассуждает Лукашенко.

Он настаивает, что в Белоруссии не зафиксировано смертей, вызванных заражением коронавирусом.

«Люди боятся. Поэтому я хочу им сказать следующее: у нас в стране ни один человек не умер от коронавируса. Ни-о-дин. Они умерли от букета хронических болезней, которые у них были. Коронавирус – это даже не толчок, а та атмосфера, в которой развиваются их хронические болезни», – заявил Лукашенко.

Между тем, Минздрав Белоруссии в своем докладе от 13 апреля официально объявил о 26 случаях гибели граждан именно от коронавируса.

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