Какие герои – такая аллея: Мемориал боевикам АТО зарос сорняками

23.04.2020, Херсон, Михаил Рябов

«Украинские патриоты» обвиняют власти Херсона в ненадлежащем уходе за мемориалом в честь боевиков АТО, который зарос бурьяном.

Соответствующую фотографию памятника на аллее «Слава героям Украины» опубликовала Зоя Бережная, глава организации «Женская инициатива», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Какие герои – такая и аллея», – комментируя снимок, осадила пыл «патриотки» Лариса Коса.

Бережная уже анонсировала, что с пятницы местные националисты начнут проводить субботники у заброшенного мемориала. Как это согласуется с требованиями о карантине – «патриотка» не уточнила.