23.04.2020, Херсон, Михаил Рябов
Какие герои – такая аллея: Мемориал боевикам АТО зарос сорняками
«Украинские патриоты» обвиняют власти Херсона в ненадлежащем уходе за мемориалом в честь боевиков АТО, который зарос бурьяном.
Соответствующую фотографию памятника на аллее «Слава героям Украины» опубликовала Зоя Бережная, глава организации «Женская инициатива», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Какие герои – такая и аллея», – комментируя снимок, осадила пыл «патриотки» Лариса Коса.
Бережная уже анонсировала, что с пятницы местные националисты начнут проводить субботники у заброшенного мемориала. Как это согласуется с требованиями о карантине – «патриотка» не уточнила.
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