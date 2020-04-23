23.04.2020, Херсон, Михаил Рябов
 
Украина, Херсон
Просмотров:

Какие герои – такая аллея: Мемориал боевикам АТО зарос сорняками




«Украинские патриоты» обвиняют власти Херсона в ненадлежащем уходе за мемориалом в честь боевиков АТО, который зарос бурьяном.

Соответствующую фотографию памятника на аллее «Слава героям Украины» опубликовала Зоя Бережная, глава организации «Женская инициатива», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Какие герои – такая и аллея», – комментируя снимок, осадила пыл «патриотки» Лариса Коса.

Бережная уже анонсировала, что с пятницы местные националисты начнут проводить субботники у заброшенного мемориала. Как это согласуется с требованиями о карантине – «патриотка» не уточнила.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть