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Украина не сможет выйти на границы 1991 года, в лучшем случае она сможет сохранить то, что осталось.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил беглый российский журналист, собиравшийся въехать на Красную площадь на «Абрамсе» иноагент Аркадий Бабченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Бабченко, вполне вероятно, что Украину ждут новые территориальные потери.

«Какие границы 91-го года? Я сейчас не представляю, о чем вообще речь. Эти бы удержать, не сдвинулись бы они дальше, удержать бы то, что есть сейчас. Я совершенно не представляю, как Украина сейчас будет штурмовать Донецк, Мариуполь, Симферополь. Не просто Симферополь, а вообще весь Крым, где три моста, которые достаточно подорвать, и привет, дядя Вася, туда вообще не попасть. У Украины есть десантные корабли или что-то вообще в этом плане. То есть с реальностью это не соотносится никак. Про реальность сейчас говорит Петр Павел, но его опять не слушают, он говорит, что готовьтесь, территориальные потери будут», – заявил Бабченко.