Какие границы-91?! Не получить бы нам свою «Грузинскую мечту» – украинский политолог

Анатолий Лапин.  
17.06.2025 10:37
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


Лучшими условиями для Украины будет заморозка конфликта на существующей линии фронта.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Лучшими условиями для Украины будет заморозка конфликта на существующей линии фронта. Об этом в...

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«Некоторые чиновники не то что фантазируют, но слишком уж задирают планку… Еще даже если будет заключено перемирие, этим не закончится. Я думаю, что дальше мы можем получить «Украинскую мечту» подобно тому, что в Грузии «Грузинская мечта», хотя некоторые коллеги говорят, что нет, это невозможно, этого не может быть, потому что не может быть никогда. Но, знаете, в Украине все может быть. Я наблюдал такие кульбиты у людей, которые из пламенных коммунистов превращались в пламенных националистов», – заявил Золотарев.

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