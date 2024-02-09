Какие границы-91? Украина не удержит даже контролируемые сейчас территории – американский журналист

Анатолий Лапин.  
09.02.2024 15:18
  (Мск) , Киев
Просмотров: 227
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Вопрос выхода Украины на границы 91-го года сложно себе представить. Потому что Россия имеет превосходство как в артиллерии, так и в авиации, ПВО Украины имеет ограниченный ресурс, а ее резервы закончатся без поддержки США.

Об этом в эфире телеканала PBS заявил военный обозреватель Ник Шифрин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вопрос выхода Украины на границы 91-го года сложно себе представить. Потому что Россия имеет...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Российская артиллерия по всему фронту уже превосходит украинскую по численности, и Украина вот-вот потеряет контроль над крупным городом на востоке под названием Авдеевка. Как бы ужасно это не звучало, существует еще большая проблема, потому что официальные лица США считаю, что, если эта задержка продолжится, у Украины начнут заканчиваться средства противовоздушной обороны.

И что это означает, так это способность Украины сбивать российские ракеты и беспилотники, которые в настоящее время атакуют критически важные объекты украинской инфраструктуры. Это делается для того, чтобы поддерживать подачу электроэнергии и освещения в Украине.

В дополнение к этому именно украинская противовоздушная оборона не позволяет российским самолетам пролетать над украинской территорией – не только над линией фронта, но даже над Западной Украиной», – сказал эксперт.

«Итак суть в том, что сегодня трудно представить, чтобы Украина удержала свою собственную территорию, не говоря уже о том, чтобы попытаться вернуть часть из тех 20% территории, которую Россия занимает прямо сейчас. А что касается «Плана Б», то, безусловно ведутся дискуссии о том, что может произойти дальше», – заявил Шифрин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    26272829  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть