Какие границы-91? Украина не удержит даже контролируемые сейчас территории – американский журналист

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Вопрос выхода Украины на границы 91-го года сложно себе представить. Потому что Россия имеет превосходство как в артиллерии, так и в авиации, ПВО Украины имеет ограниченный ресурс, а ее резервы закончатся без поддержки США.

Об этом в эфире телеканала PBS заявил военный обозреватель Ник Шифрин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Российская артиллерия по всему фронту уже превосходит украинскую по численности, и Украина вот-вот потеряет контроль над крупным городом на востоке под названием Авдеевка. Как бы ужасно это не звучало, существует еще большая проблема, потому что официальные лица США считаю, что, если эта задержка продолжится, у Украины начнут заканчиваться средства противовоздушной обороны. И что это означает, так это способность Украины сбивать российские ракеты и беспилотники, которые в настоящее время атакуют критически важные объекты украинской инфраструктуры. Это делается для того, чтобы поддерживать подачу электроэнергии и освещения в Украине. В дополнение к этому именно украинская противовоздушная оборона не позволяет российским самолетам пролетать над украинской территорией – не только над линией фронта, но даже над Западной Украиной», – сказал эксперт.

«Итак суть в том, что сегодня трудно представить, чтобы Украина удержала свою собственную территорию, не говоря уже о том, чтобы попытаться вернуть часть из тех 20% территории, которую Россия занимает прямо сейчас. А что касается «Плана Б», то, безусловно ведутся дискуссии о том, что может произойти дальше», – заявил Шифрин.