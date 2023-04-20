Какие капелланы вдохновляют на «подвиги» вояков ВСУ

С недавних пор все «подвиги» укросадистов в Донбассе творятся по благословениям. Не только их вышестоящих паханчиков и паханов, вплоть до самого главного кокс-фюрера, но и разношерстных капелланов.

В начале апреля многие сервильные СМИ радостно оповестили титульную нацию, что звания, флаги и шевроны, после прохождения спецподготовки, получили первые несколько десятков проповедников ВСУ.

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Вот какими сообщениями запестрели руинские медиа:

«Выдающийся день в истории Украины и ее Вооруженных Сил. Первые 30 капелланов-офицеров завершили учения. Все они теперь имеют офицерские звания и прошли специальную военную подготовку… Особый выпускной состоялся в сопровождении руководителей пяти религиозных организаций. В частности, и настоятеля Православной церкви Украины Эпифания и главы Украинской греко-католической церкви Святослава».

Согласно приказу Минобороны № 685, таковыми могут быть граждане, которые: имеют духовное образование и опыт богослужения не менее трех лет, входят в состав зарегистрированной религиозной организации и обязательно владеют государственным языком. В качестве иллюстрации прилагалось и фото первого выпуска духовных наставников душегубов… пардон, душепастырей. Где по центру красовался Епахан ПЦУ. (Тогда же он «освятил» в соборе Святой Софии флаг службы военного капелланства ВСУ с изображенной звездой Давида).

А еще там были униатский предводитель Шевчук и гоп-компания сектантов разного пошиба. Все они, как выяснилось, зарегистрированы в органах власти. Не присутствовали только представители канонической Церкви: им духовное воспитание своих «воинов света, воинов добра» держава не доверила. Поскольку собирается снять УПЦ с регистрации в связи с обвинениями в сотрудничестве с ФСБ.

Всего было выдано 245 мандатов, из них 100 получили «священники» из ПЦУ. Кроме них, капелланские ксивы вручили УГКЦ, Римо-католической церкви, «Украинской евангельской церкви», «Украинской церкви христиан веры евангельской», Духовному управлению мусульман Украины. А также ряду других религиозных контор – вернее говоря, самых что ни на есть тоталитарных сект.

Среди последних – некая «Церковь «Мир Божий». Которая делегировала для столь ответственной деятельности, как промывка мозгов пушечному мясу, не падайте со стула… свою тетку. Да-да, все в полном соответствии с западной религиозной доктриной. Там уже давно женщины и священствуют, и епископствуют, зачем же Неньке отставать? (К слову сказать, не только женщины, но и содомиты с содомитками). Это некая мадам Андрияшина, она поскакала в зону боевых действий в Донбассе еще давно, сразу после госпереворота-2014. Вместе с первыми добровольными карателями, когда их автобусы отправлялись прямо с Майдана на Восток. Охмуряла там «атовцев» и местных жителей, под сладкий лепет мандолины склоняя православных к сектантству. Теперь вот заделалась капелланшей с дипломом.

«Удивляюсь, почему среди этих «духовных наставников» нет ни одного трансгендера, – горько иронизирует по данному поводу наш старый знакомый, русский православный киевлянин Олег. – Зеленский со своей военщиной что-то отстает от модного тренда. Так ведь и нагоняй недолго схлопотать от заокеанского начальства. Впрочем, он парень старательный, извертится на пупе, но исправится… Все же, думаю, что неофициально там извращенцы присутствуют. Ну не может быть иначе при такой власти!».

Что касается Зеленского, то он, с радости полными штанами, удостоил своим присутствием этих самых проповедников еще в годовщину «несокрушимости» (то бишь 24 февраля). Причем не придумал ничего лучшего, как учинить сборище с ними в недавно отнятой у УПЦ святыне – Трапезном храме Киево-Печерской Лавры. Туда приперлись, кроме марафет-гетьмана, те самые раскольничьи и сектантские военные попы.

«Я благодарю за ваше служение, за то, что вы были вместе с бойцами в этот год полномасштабной войны. Поддерживали их духовно, поддерживали их семьи. Я рад, что у нас есть соответствующая реформа, соответствующий закон. Но, по моему мнению, самое главное, что у нас есть вы», – прочревовещал тогда марафет-гетьман.

А вот УПЦ не получила ни одного мандата на капелланство. Поскольку, повторимся, имеет репутацию неблагонадежной «религиозной организации», хотя и является единственной канонической Церковью Христовой.

К военному священству требования в Незалежной очень строгие. (Правда, они не мешают заполучить большинство мест всякого рода шарлатанам и прощелыгам). Дабы заиметь в штате проповедника, в подразделении должны служить не менее 500 человек. Сначала личсостав опрашивается, кому какая конфессия «в тему». Потом на основе данного тестирования направляется запрос в Главное управление морально-психологического обеспечения ВСУ. После чего предложенная кандидатура согласовывается… с СБУ! Ну, думается, здесь можно дальше не продолжать. Понятное дело, Церковь, имеющая «центр управления в стране-агрессоре», такого контроля пройти не может.

«Ну и отлично! – восклицает Олег. – Супер! Нечего нашим отцам там делать, в этой банде убийц и насильников! Единственно, кого там жалко – это необстрелянных мальчишек и других мирных людей, которых хватают насильно, даже на улицах, и бросают на убой. Но как священники УПЦ могли бы им помочь, находясь в войсках? Ведь, к примеру, на исповеди батюшка, услышав покаянные слова о совершенных злодействах, должен наставлять на путь истинный. То есть говорить о преступности служения режиму и сатанинской власти. О том, что нужно бросить оружие и дезертировать. Или повернуть его против сатанистов…».

Сколько после таких слов он прожил бы, узнай о них командование? Ответ ясен. Нашим священникам не нужно ходить на «совет нечестивых», сливаться со всей этой шайкой! Впрочем, некоторые архиереи думают по-другому. И даже очень сожалеют, что УПЦ не пускают в воинские формирования.

Да, некоторые архиереи думают по-другому. В частности, предстоятель, митрополит Онуфрий. Он уже давно сетовал, что его военные миссионеры подвергаются моральному давлению. Хотя он постоянно призывает молиться за украинские «власти и воинства», а в своем Пасхальном послании заявил в том смысле, что, к сожалению, Россия продолжает войну на Украине. Сожаления о причинах этой войны, в том числе, о сатанизме правящей клики, как обычно, высказано не было.

Зато капелланы от ПЦУ вовсю транслируют идеологию своих коллег-раскольников. Например, на нижеприведенном видео они заявляют, что победа сейчас зависит от каждого украинца:



«Победа, имеется в виду, конечно, над Россией, – с горечью констатирует Олег. – Ну не над зеленской кодлой же. О ней они молятся…».

«Победа зависит от каждого из нас. От каждого из нас зависит, когда вернется мир. От каждого из нас зависит будущее наших детей и нашей Церкви».

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А вот какие духовные плоды рождает такое проповедничество. Вначале прочтите послание украинца к одному из производителей оружия, а потом посмотрите ролик (давний, но не утративший актуальности), характеризующий «паству» столь высокодуховных капелланов:

«Имею к Вам огромную просьбу, пожалуйста, если у вас будет возможность, подписать и запустить снаряд от имени моего братца Туровского Святослава и ребят… Мы будем очень благодарны. Мы энергетически мысленно зарядим и вложим в этот снаряд всю свою ненависть и боль. Которая в нашей душе и сердцах, и пусть этот снаряд разнесет всех русских извергов наголову. Победа будет только за нами».

АТОшные коломыйки:

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