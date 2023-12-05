«Какие на хрен границы 91-го?! Фронт может обвалиться» – Арестович

Анатолий Лапин.  
05.12.2023 11:50
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Как бы на Украине не пытались высмеять российскую армию, она продвигается, а перспективы Авдеевки пессимистичны.

Об этом в эфире интернет-блога «Альфа и Омега» заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Как бы на Украине не пытались высмеять российскую армию, она продвигается, а перспективы Авдеевки...

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По мнению Арестовича, в нынешних условиях говорить о том, что ВСУ могут выйти на границы 91-го года, не приходится.

«Движутся российские войска, так или иначе, сколько ни хихикай над их потерями, они смыкают коридор, а рано или поздно это, пусть даже за очень большую цену, которую они привыкли платить в этой войне, но, думаю, что прогнозы пессимистические мои в этом отношении. Они и были пессимистические перед началом, и я не скрываю продолжения пессимизма», – сказал экс-советник.

«Еще 50% людей на фоне всего происходящего верят в границы 91-го года, хотя впору ставить вопросы о возможном перспективном обвале фронта, потому что, я не буду подбирать слов, если не будет американской помощи, он обвалится – какие, на хрен, границы 91-го? Тут как бы февраль 22-го не повторился», – заявил Арестович.

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