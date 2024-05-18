Какие претензии были к Суровикину после бунта Пригожина: Есть ли прощение Кремля

Михаил Рябов.  
18.05.2024 17:03
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация


Генерал Сергей Суровикин был переведен из зоны СВО сразу после бунта Евгения Пригожина, поскольку таким же мерам подверглись и все остальные руководители спецоперации, тесно взаимодействовавшие с ныне покойным руководством ЧВК «Вагнера».

Об этом в интервью RTVi рассказал основатель проекта «Рыбарь» Михаил Звинчук.

Генерал Сергей Суровикин был переведен из зоны СВО сразу после бунта Евгения Пригожина, поскольку...

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«Суровикин с Пригожиным взаимодействовал достаточно давно – еще со времен сирийской кампании. Но утверждать наверняка, что он был инициатором [бунта] и так далее – не стоит. Он использовал подразделения «Вагнер» как эффективных штурмовиков, вступал с ними в диалог, не кичился, что разговаривает с «наемниками»…. Что он, что генерал Алексеев – замначальника ГРУ просто взаимодействовали с Пригожиным и за счёт этого попали под удар. Потому что начали зачищать всех лиц, кто так или иначе был связан с Пригожиным», – сказал он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На уточнение телеведущей, можно ли считать приезд Суровикина в Москву свидетельством того, что он прощен в Кремле, Звинчук ответил:

«Не согласен с формулировкой «простили» или «не простили». На мой взгляд, система никогда не относится с эмоциями к людям, которых может использовать, и кто является чрезвычайно важными «винтиками». Эмоциям места тут нет», – сказал эксперт.

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