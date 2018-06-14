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«Какие профессионалы были», – на украинском ТВ уже скучают по правительству Януковича
Правительство Януковича вкладывало ворованные деньги в Украину, а нынешние министры даже недвижимость себе не покупают.
Об этом в эфире в эфире телеканала украинского NewsOne заявил бывший соратник Виктора Ющенко, экс-министр транспорта Евгений Червоненко.
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«Какие бы ни были донецкие, они инвестировали в страну. Об этом говорит весь менеджмент. Нынешние министры даже квартиры берут в аренду. Это плохой признак.
Крысы бегут с корабля президента. У нас же вовремя предать – предвидеть», – сказал Червоненко.
Его поддержал бывший глава украинского бюро Интерпола Кирилл Куликов.
«У нас должности покупаются. На крупных государственных предприятиях, на предприятиях, которые приносят прибыль, ты платишь и садишься на денежные потоки. Ради этого были Майданы и власть меняли. При Януковиче представить не могли, что так можно было. Насколько были отвратительные морды у министров Януковича, сейчас на них смотришь и думаешь: какие профессионалы были», – сказал Куликов.
Метки: Евгений Червоненко, Кирилл Куликов, Украина после Майдана
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