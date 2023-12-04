Какие санкции… российская нефть свободно продается! – иноагент Каспаров взвыл в укро-эфире

Россия обошла санкции, наладив параллельный импорт, а ее нефть продолжает спокойно продаваться за границу, несмотря на планы Запада ослабить российскую экономику, лишив ее возможности воевать.

Об этом в интервью пропагандистке Алесе Бацман заявил беглый российский либерал, бывший шахматист, признанный иноагентом, Гарри Каспаров, анализируя недавнюю статью британского издания «The Economist», посвященную Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если задача – ослабить российскую экономику и снизить возможность Путина вести войну, это делается очень просто – вы просто фиксируете на законодательном уровне – в Америке, в Германии, в Канаде, в Эстонии, что появление любого ассортимента товаров, запрещенных в России, через какую-то страну немедленно приведет сначала к санкциям, к наказанию, а затем, может быть, и к уголовному преследованию. Несколько таких показательных случаев – и все, импорт прекратится, параллельный импорт.

Потому, что все понимают, но закон не нарушается. Германия в 10 раз увеличивает свой экспорт в Киргизию или в Казахстан. Там безумные цифры, когда графики смотришь. Все все понимают, но закона нет никакого. Примите законы, пожалуйста, это не так сложно! Но для этого надо цель поставить четкую – война должна быть выиграна, путинская экономика должна быть удушена!», – застонал он.