Какие санкции… российская нефть свободно продается! – иноагент Каспаров взвыл в укро-эфире

Анатолий Лапин.  
04.12.2023 16:28
  (Мск) , Киев
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Дзен, Запад, Нефть, Общество, Политика, Россия, Санкции, Скандал, Украина


Россия обошла санкции, наладив параллельный импорт, а ее нефть продолжает спокойно продаваться за границу, несмотря на планы Запада ослабить российскую экономику, лишив ее возможности воевать.

Об этом в интервью пропагандистке Алесе Бацман заявил беглый российский либерал, бывший шахматист, признанный иноагентом, Гарри Каспаров, анализируя недавнюю статью британского издания «The Economist», посвященную Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия обошла санкции, наладив параллельный импорт, а ее нефть продолжает спокойно продаваться за границу,...

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«Если задача – ослабить российскую экономику и снизить возможность Путина вести войну, это делается очень просто – вы просто фиксируете на законодательном уровне – в Америке, в Германии, в Канаде, в Эстонии, что появление любого ассортимента товаров, запрещенных в России, через какую-то страну немедленно приведет сначала к санкциям, к наказанию, а затем, может быть, и к уголовному преследованию. Несколько таких показательных случаев – и все, импорт прекратится, параллельный импорт.

Потому, что все понимают, но закон не нарушается. Германия в 10 раз увеличивает свой экспорт в Киргизию или в Казахстан. Там безумные цифры, когда графики смотришь. Все все понимают, но закона нет никакого. Примите законы, пожалуйста, это не так сложно! Но для этого надо цель поставить четкую – война должна быть выиграна, путинская экономика должна быть удушена!», – застонал он.

«Как бы отбросить Россию в каменный век… Это все можно сделать – для этого нужна политическая воля. Танкеры с российской нефтью выходят, продолжают проходить спокойно, Россия увеличивает объемы от продажи нефти и газа, и нам рассказывают о том, что есть санкции?!», – негодовал иноагент.

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