Какие сигналы будут предшествовать началу масштабного российского наступления

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Перед генеральным наступлением ВС РФ в войсках пройдет ротация, для чего сейчас проводится набор добровольцев и контрактников. Личного состава и техники уже достаточно, чтобы переходить от сдерживания агрессии к наступательной операции.

Об этом в эфире телеканала «Миллет» заявил атаман Крымского казачьего округа Вадим Иловченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас ведутся активные боевые действия, мы с вами говорили, что это уже достаточно долго, продолжительно, и наблюдается человеческий фактор – это обычная усталость. Есть уже достаточно большое накопление личного состава, которое сейчас проходит обучение, боевое слаживание, для возможности ротации. Перед генеральным контрнаступлением в наших войсках будет производиться замена личного состава, который уже достаточно долго присутствует на линии боевого соприкосновения, выведение этих подразделений для восстановления своего состояния боевых единиц, ремонта техники, пополнения состава», – отметил он.

160-тысячное пополнение в виде перешедших под Минобороны добровольческих объединений и ЧВК достаточно, чтобы планировать масштабные операции, считает атаман.

«Действительно, у нас уже есть такое количество войск, которым можем свободно оперировать, не в пожарном режиме, как говорится. С таким количеством наверняка наш генеральный штаб и верховный главнокомандующий имеет на них какие-то планы для того, чтобы эти войска не застаивались, а нахождение для них специфических или специальных заданий, которые мы сейчас с вами можем только предполагать. Но очевидно следующее: никто, конечно же, на этих рубежах останавливаться не будет, как подтверждал, говорил и подчёркивал не единожды наш верховный главнокомандующий. Задачи специальной военной операции не отменяются и не меняются, поэтому мы можем примерно догадываться, какие они будут в своём финальном разрешении. Будет ли это граница Украины или будет это граница сопредельных государств – это жизнь покажет. Если блок НАТО поведёт себя не так, как он должен вести, по-джентльменски, а начнет открытую агрессию против нашего государства, то, я думаю, мы с вами будем победу праздновать на берегу Балтийского моря с той стороны. Это как минимум», – заключил Иловченко.