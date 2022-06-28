Какие территории исчезающей Украины хочет «вернуть» Польша

Новости Украины

В истории Польши есть немало моментов, когда она получала территории соседних государств под лозунгами «возвращения исконных польских земель». Ныне поляки не против «вернуть», как минимум, Волынь и Галичину.

С конца раннего средневековья отношения между польскими и русскими княжествами были враждебными. Самыми яркими событиями в этом плане были поход Владимира Крестителя на «Червенские города» (ныне территория на востоке Польши и западе Украины) в конце IX века, и поход Болеслава I Храброго на Киев в начале Х века. Примечательно, что именно тогда фактически были заявлены претензии Польши на все русские земли – по праву того, что сын князя Владимира, Святополк, был тестем Болеслава Храброго.

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После распада единого Русского государства под ударами монголов Польша и союзная ей Литва начали экспансию на территорию нынешней Украины. В 1387 году Польша присоединила юго-западную часть Галицко-Волынского княжества – Галичину, превратив её в своё Воеводство Русское. Претензии на этот край поляки тоже обосновывали браком: мол, последний галицко-волынский князь Юрий II был сыном князя Мазовии (ныне центральная Польша) Тройдена I. А раз наследников он не оставил – значит, теперь его владения стали польскими землями.

При этом основная часть Волыни отошла к Литве, которая позже заняла большую часть территории нынешней Центральной Украины, с Киевом включительно. После подписания в 1569 году Люблинской унии между Польшей и Литвой, все эти земли стали частью «Речи Посполитой двух народов» – поляков и литовцев. Стоит отметить, что на востоке границы этого государства доходили до Чернигова и Полтавы, а на юге – до нынешнего Запорожья и Одесской области. При этом история о выходе Польши к Чёрному морю и «королевском порте Кочубей» на месте нынешней Одессы – выдумка польского историка Тадеуша Чацкого, который жил на Волыни в 1765-1813 годах.

Стоит отметить, что ко времени смерти Чацкого Речь Посполитая исчезла с карты Европы в ходе трёх разделов, состоявшихся в 1772-м, 1793-м и 1795 годах. Таким образом, кроме Левобережья Днепра и Киева, которые отошли к России ещё в XVII веке, к концу XVII-го российскими территориями стали также Подолье, Полесье и Волынь. При этом северо-западные земли отошли Пруссии, а юго-западные, в том числе Галичина, – Австрии.

Более ста лет национальной идеей поляков было «возвращение к границам 1772 года», но в 1918 году, после возрождения Польши, это удалось лишь частично. В состав Второй Речи Посполитой вошли только Галичина и Волынь, да и то лишь на 20 с небольшим лет. После очередного исчезновения Польши с карты Европы в 1939-м, на территории Галичины были созданы Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская области, а на Волыни – Ровенская и Волынская область (с центром в Луцке) в составе Украинской ССР. Часть восточных территорий Польши отошли советским – Белоруссии и Литве.

Хотя формальным поводом начала Второй мировой войны было «спасение Польши», однако СССР полученные территории отдавать не собирался, считая, что поляки захватили их в 1918-1920 годах, а Москва лишь вернула своё. И хотя в 1945 году уже коммунистическая Польша получила огромные немецкие земли, которые привычно назвали «возвращёнными», в Варшаве до сих пор не забывают про свои «Восточные Кресы» (восточные окраины).

Примечательно, что хотя поначалу под «Восточными Кресами» понимали Волынь, Галичину, западные области Белоруссии и «Виленский край» в Литве (Вильнюс и окрестные районы), то с течением времени оно стало ассоциироваться исключительно с частью Западной Украины. Связано это с двумя моментами. Во-первых, Львов на протяжении столетий был одним из главных городов Польши, соперничая с Краковом и Варшавой, а в годы пребывания под властью Австрии – именно Львов стал главным центром польского национального возрождения. Во-вторых, практически все поляки с территории Волыни и Галичины в 1944-1946 годах были принудительно переселены в Польшу в рамках «обмена населением» – тогда как в Белоруссии и Литве большинство местных поляков остались.

Польские переселенцы с Волыни и Галичины создали достаточно мощные организации «кресовяков», которые продолжают работать до сих пор. Формально они никогда не выступали с лозунгами вернуть Польше территории Восточных Кресов, ограничиваясь материальными требованиями – вернуть им личное имущество и земли, или выплатить за них справедливую денежную компенсацию. Одна из таких организаций, «Powiernictwo Kresowe», которую возглавляет Конрад Рэнкас, собрала уже несколько тысяч заявлений бывших жителей Волыни и Галичины и их потомков с целью подготовки коллективного иска к Украине.

При этом польские власти «кресовяков» не жаловали – ни во времена коммунистической Польской народной республики, ни в «демократической» Польше после 1989 года. Причина – те всегда были против официальной политики Варшавы: сначала – «дружбы с великим Советским Союзом», потом – «доктрины Гедройца». Последняя – предусматривает отказ Польши от имперских амбиций и претензий на «Восточные Кресы», признание и поддержку независимости Украины, Литвы и Белоруссии – как союзников в противостоянии России.

Как ни парадоксально, после государственного переворота в Киеве в 2014 году власти Польши, сохраняя и усиливая риторику о дружбе с Украиной, начали последовательно готовиться к экспансии на территорию восточной соседки. И речь не только об экспансии экономической или работе польских чиновников в качестве руководителей «Укравтодора» и «Укрзализныци», но и о воспитании тысяч потенциальных чиновников рангом пониже. За последние 8 лет польские вузы закончили более 50 тысяч граждан Украины, большинство из которых – выходцы именно из Волыни и Галичины. Хотя часть из них осталась в Польше, однако сформировать из них чиновничий десант для отправки в родные области не составит для Варшавы проблем.

Потому, когда в начале мая 2022 года президент Польши Анджей Дуда заявил, что скоро между Польшей и Украиной не будет границы, его слова вызвали весьма широкие трактовки. А после выступления Дуды в Верховной Раде, встреченного овациями, Владимир Зеленский сообщил, что внесёт законопроект об «особых правах граждан Польши на Украине». Хотя документ лишь готовится, однако в Киеве уже провели совместное заседание правительств Украины и Польши, начаты работы по подключению Хмельницкой АЭС к польской энергосистеме, а ВПК двух стран готовятся совместно выпускать вооружения.

Конечно, пока в Варшаве рассчитывают, что в результате новой «унии» получат не только Западную, но и Центральную Украину. Однако в процессе того, как киевские власти будут терять контроль над очередной областью, а потом и вовсе окажутся не «киевскими», а «житомирскими» или «львовскими», Польша вполне может занять Галичину и Волынь Украины без согласия, а то и уведомления этих «властей».

А как это будет оформлено в правовом плане – «возвращения» или «спасения от Москвы» – не имеет особого значения, ведь Варшава ныне априори имеет поддержку Вашингтона, Лондона и Брюсселя. Более того, за такую аннексию ещё и может заплатить международное сообщество. Ещё в конце апреля этого года польские власти предложили разместить в Варшаве центр международного фонда, который ООН создает для восстановления Украины.