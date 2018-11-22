Какие “ветераны”, такой у них и министр: Рада трудоустроила бывшую секретаршу Порошенко

22.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Верховная Рада назначила народного депутата из фракции БПП, бывшую пресс-секретаршу Петра Порошенко Ирину Фриз министром Украины по делам ветеранов, передает корреспрндент “ПолитНавигатора”.

За соответствующее решение проголосовали 270 народных депутатов.

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Фриз в парламенте возглавляет подкомитет по вопросам безопасности государственных информационных систем Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны и Постоянной делегации ВР в Парламентской ассамблее НАТО.