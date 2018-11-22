//exit;
22.11.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Общество, Политика, Украина
Просмотров:

Какие “ветераны”, такой у них и министр: Рада трудоустроила бывшую секретаршу Порошенко

Верховная Рада назначила народного депутата из фракции БПП, бывшую пресс-секретаршу Петра Порошенко Ирину Фриз министром Украины по делам ветеранов, передает корреспрндент “ПолитНавигатора”.

За соответствующее решение проголосовали 270 народных депутатов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Фриз в парламенте возглавляет подкомитет по вопросам безопасности государственных информационных систем Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны и Постоянной делегации ВР в Парламентской ассамблее НАТО.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,


ReCreative


Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть