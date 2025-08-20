Какие войска на Украину? У нас не хватает даже грузовиков! – экс-министр обороны Великобритании

Анатолий Лапин.  
20.08.2025 11:11
  (Мск) , Киев
Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Британия значительно ослабла в военном плане и не может оказать действенной помощи в «Коалиции желающих», декларирующей готовность отправки «миротворцев» на Украину.

Об этом в эфире The Telegraph заявил экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


«Британия сейчас отстает как по расходам, так и по лидерству в НАТО. Думаю, мы сейчас на 9 месте.

Когда я был там, мы были на втором месте по расходам в НАТО, после Германии и Польши. Польша уже догоняет нас по ВВП и, думаю, скоро обгонит.

Мы начинаем терять лидерство как в НАТО, так и в международном сообществе в целом, – в том, что касается нашей роли в Украине и вообще в мире.

Все эти разговоры о «коалиции желающих», о том, что мы все можем отправить войска в Украину – но какие войска, правда? Я имею в виду, что у нас не хватает сил.

У нас есть боевая группа в Эстонии. У нас были огромные пробелы в возможностях нашей армии. Помню, как меня отчитывали за то, что мы не можем отправить нашу дивизию, нам катастрофически не хватало грузовиков и всего такого, что нужно», – раскрыл положение дел Уоллес.

