«Какие все-таки они дебилы»: Украина засекла 8 подлодок в Азовском море

06.03.2019, Киев, Игорь Петров

Украинская государственная пропаганда, ежедневно убеждающая обывателя в угрозе вторжения российской армии, распространила в СМИ инфографику, согласно которой в акватории Азовского моря находятся сразу 8 подлодок ВМФ РФ.

На это обращает внимание экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко.

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«В Азовском море восемь подводных лодок. Нет, я не шучу. Об этом на полном серьёзе пишут украинские военные. Какие все-таки они дебилы. Мат часть они не учат. Глубина Азовского моря – около 13 метров. У меня возникает вопрос, где можно, при такой глубине, расположить восемь подлодок?» – отмечает политик в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению экс-депутата, разжигающие рознь представители украинской верхушки достойны повторить судьбу своих предшественников из ОУН-УПА, ликвидированных советской властью.

«5 марта 1950 года в посёлке Билогорща, (ныне микрорайон города Львова) в результате операции МГБ, руководимой генерал-лейтенантом госбезопасности Павлом Судоплатовым, уничтожен один из главарей УПА, гитлеровский прихвостень и палач Роман Шухевич… Наступит время, и современные украинские нацисты, которые сейчас находятся у власти, будут так же ликвидированы. Осталось совсем не много, и каждый ублюдок, который в данное время терроризирует Украину, будет уничтожен», – считает Журавко.