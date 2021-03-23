Каким будет дипломатический ответ России на хамство США

23.03.2021, Москва, Максим Карпенко

США избрали выгодную для себя тактику – они оскорбляют Россию, но тут же заявляют, что готовы «продолжать диалог» с Москвой в сферах, которые выгодны Вашингтону. Такое положение вещей следует прекратить.

Об этом в эфире телеканала ТВЦ заявил сенатор Алексей Пушков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Давайте возьмем паузу в отношениях с Соединенными Штатами Америки. Мы до сих пор говорили, что Россия готова к диалогу с США по важным вопросам. Давайте возьмем эту формулу назад вот, мы сейчас отозвали посла для консультаций. Давайте еще проконсультируемся у себя, внутри, к чему мы готовы, а к чему нет.

И должны ли мы всегда быть готовыми к диалогу с Соединенными Штатами? Может быть, отказать Соединенным Штатам в диалоге по каким-то вопросам, для них важным? Ведь они как говорят? Они говорят, что «мы будем наказывать Россию», а теперь выясняется еще и что «мы будем оскорблять Россию» и при этом говорит: «Мы будем сотрудничать на тех направлениях, которые важны для Америки». Вот я считаю, что надо разбить эту формулу. Не надо давать Соединенным Штатам считать, что они будут определять повестку дня в отношениях с Россией.

Кстати, об этом дал понять Владимир Путин в своих заявлениях, который дважды подчеркнул, что США придется считаться с интересами России. Так вот, США должны считаться с тем, что Россия не автоматически должна идти на все, что не предложат США ради того, чтобы договориться.

Мы долго хотели договориться, но они не хотят договариваться. Так давайте возьмем паузу, давайте прервемся, давайте покажем американцам, что мы далеко не по всем вопросам будем с ними разговаривать. Может быть, ограничить сумму этих вопросов в ближайшее время, может быть, вообще сейчас отказаться от диалога временно. И пусть они у себя там подумают, нужен им диалог с Россией – тогда пусть они его предлагают на нормальных основаниях, или не нужен им диалог с Россией, и тогда эта пауза может затянуться.

Мне кажется, сейчас нужно сделать инвентаризацию, о чем сейчас говорит наш МИД, наших отношений с Соединенными Штатами. Но не просто инвентаризацию, а при этом говорить «мы всегда готовы». Нет, мы сейчас должны быть не готовы к диалогу с Соединенными Штатами Америки на какой-то период. Чтобы понять, что нам нужно, где мы считаем необходимым с ними беседовать, а где мы будем отказывать им в таком диалоге даже, если они в нем заинтересованы», – заявил Пушков.