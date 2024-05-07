Каким будет ядерный ответ России на ввод контингента НАТО на Украину

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Прорыв фронта на Украине – вопрос нескольких ударов маломощными ядерными зарядами, в случае если страны НАТО открыто под своим флагом войдут на ее территорию, или оружие стран НАТО ударит по РФ в границах до 2014 года.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил оказывающий помощь бойцам СВО волонтер Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Страны НАТО имеют по разным оценкам от 3 тысяч до 6 тысяч тактических боеприпасов, и мы располагаем такой же величиной тактических ядерных боеприпасов. Оценки разные, потому как секретная информация. Надо понимать, что тактически ядерные боеприпасы делятся на две категории: тактически оперативные боеприпасы мощностью 25-50 килотонн, способные разрушать города, большие укреплённые базы, аэродромы, и, что очень важно, заглубленные бункеры. «Искандер» способен донести на расстояние 500 км 50-килотонную бомбу», – пояснил он.

«Есть маленькие тактические боеприпасы, которые не предназначены для актов устрашения или уничтожения крупных военных узлов противника. Это боеприпасы мощностью от 1 до 5 килотонн. Они применяются как на ракетных носителях, так ими можно выстрелить из различных типов ствольной артиллерии – «Малка», «Тюльпан», «Гиацинт». Дальность колеблется от 8 до 20 км, включая фотонные бомбы, которые не причиняют серьёзного радиационного ущерба, но убивают всё живое, с чем сталкивается ударная волна. И радиус их поражения очень скромный, но война быстро закончится. Не потому, что мы напугаем украинцев, и они поднимут руки – мы просто сможем прорвать фронт во многих местах сразу», – подчеркнул Живов.

Он добавил, что радиус поражения одной 5-килотонной бомбы составляет 6-7 км. В отличие от тех же ФАБов, нет необходимости изыскивать средства доставки боеприпасов, подставляться под беспилотники противника, а достаточно «наносить площадные удары маломощным ядерными боеприпасами, и дальше просто проходить мимо дымящихся трупов».