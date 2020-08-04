04.08.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Белоруссия, Провокации, Россия
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«Каким местом он думает?» – Алкснис о попытке Лукашенко шантажировать Россию


Попытка Александра Лукашенко шантажировать Россию обречена на провал и приведёт к большим проблемам для Белоруссии.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявила российский политобозреватель Ирина Алкснис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Белоруссии население – очень привыкшее к спокойной, скромной и достойной жизни и к мощной системе социальной защищенности. И как эту систему и страну они будут удерживать? В любом случае, в Белоруссии очень сложные времена, потому что система деградирует, а рассчитывать на серьезную поддержку России можно только при очень серьезных интеграционных процессах.

Я не думаю, что Лукашенко совсем сошел с ума и выдаст российских граждан. Я думаю, что для него эта ситуация была поводом для диалога. Вот этим своим шагом решил вывести Москву на диалог, но при этом он совершил прямо обратное, похоже, что он ждал звонка от Путина, чтобы договориться, что-то, возможно, выцарапать, но для Москвы это выглядит идиотским шантажом», – отметила Алекснис.

По ее мнению, действия Александра Лукашенко выглядят нелогичными, потому что Белоруссия экономически полностью зависима от России.


«Для России Белоруссия не очень значимый партнёр, она, как и Украина, играет большую эмоциональную роль, но чисто финансово она не значима. Россия без Белоруссии обойдётся. В то время как для Белоруссии Россия жизненно необходима.

У России есть масса возможностей делать так больно Минску, что будет непонятно, куда им метаться. И оттого все удивляются действиям Лукашенко – каким местом он думает, и думает ли вообще», – заключила Алкснис.

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