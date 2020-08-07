Каким же я был дураком! Это все Путин! – Гордон о белорусских майданах

07.08.2020, Киев, Максим Карпенко

В организации массовых акций протестов в Белоруссии против действующего президента Александра Лукашенко увидели «руку Кремля».

Такое мнение в эфире телеканала «Наш» высказал бывший пиарщик шарлатанов, скандально известный своими антироссийскими заявлениями киевский журналист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По версии Гордона, президент РФ Владимир Путин обиделся на своего белорусского коллегу Александра Лукашенко за то, что тот выступил против объединения двух стран и не захотел быть на втором плане в руководстве Союзного государства.

«Проводят митинги – я раньше был дураком, выходил на Майдан, еще в 2004 году – я смотрел, сколько людей, и я же не думал тогда, что вот, стоит сцена – это деньги, свет – это деньги, звук – это деньги и большие. Я же концерты проводил, я же знаю, что такое сцена, звук и свет.

Я вам хочу сказать, чтобы собрать концерт во дворце «Украина», если вы хотите на уровне сцену, звук и свет, ну, 100 тысяч долларов надо отдать сразу. То есть я смотрю, что вот эти митинги проходят, сцена, артисты, звук, свет – кто-то руководит процессом, есть организация. Я задаю себе вопрос: это Европа организовала? Вряд ли, Европа неспособна ничего вообще организовать.

Это американцы? Вообще вряд ли, там муха не проскочит. Это украинцы? Нет. Это белорусы? Нет. Кто остается? Россияне.

Почему россиянам выгодно раскачать ситуацию в Белоруссии? Потому что Лукашенко нанес смертельную обиду Путину. Путин хотел легитимно избраться, президентом снова стать. Конституция России этого не позволяла ему, прежняя. Самое лучшее, самое логичное – это объединенное государство России и Белоруссии, он становится президентом. Он Лукашенко многократно предлагал то пост председателя Госсовета, то пост спикера Госдумы, но Лукашенко же очень умный, понимал, что лучше первый хлопец на деревне, чем второй в городе», – заявил Гордон.