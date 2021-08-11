«Какое 30-летие независимости? Украине 1000 лет» – Ющенко

11.08.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина должна была бы праздновать не 30-летие независимости, а тысячелетие своей истории.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил экс-президент Украины Виктор Ющенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению бывшего главы государства, Украина добровольно выбросила из своей памяти сотни лет истории.

«Это большой знак вопроса к сегодняшней действительности – как мы тысячелетие, а если быть точным, много столетий выбрасываем из нашей памяти, истории. Будто бы те определения, которые мы употребляем сегодня, они говорят о том, что мы самоотреклись от того, что было тысячу лет назад или 500 лет, 700 лет назад», – сказал экс-президент.

«350 лет мы под московским гнетом, потом получили украинскую государственность 20-х годов. Одни существовали на территории больше года, другие, как государство Скоропадского, семь месяцев, Августина Волошина украинское государство – полторы суток, Степана Андреевича Бандеры 41-го года государство двое суток существовало», – заявил Ющенко.