Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
11.08.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, История, Политика, Украина
Просмотров:

«Какое 30-летие независимости? Украине 1000 лет» – Ющенко

Новости УкраиныУкраина должна была бы праздновать не 30-летие независимости, а тысячелетие своей истории. Об этом...

Украина должна была бы праздновать не 30-летие независимости, а тысячелетие своей истории.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил экс-президент Украины Виктор Ющенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости


По мнению бывшего главы государства, Украина добровольно выбросила из своей памяти сотни лет истории.

«Это большой знак вопроса к сегодняшней действительности – как мы тысячелетие, а если быть точным, много столетий выбрасываем из нашей памяти, истории. Будто бы те определения, которые мы употребляем сегодня, они говорят о том, что мы самоотреклись от того, что было тысячу лет назад или 500 лет, 700 лет назад», – сказал экс-президент.

«350 лет мы под московским гнетом, потом получили украинскую государственность 20-х годов. Одни существовали на территории больше года, другие, как государство Скоропадского, семь месяцев, Августина Волошина украинское государство – полторы суток, Степана Андреевича Бандеры 41-го года государство двое суток существовало», – заявил Ющенко.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Июль  
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть