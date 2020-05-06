06.05.2020, Киев, Игорь Петров
 
День Победы, История, нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Какое 9 мая? Зеленский уже откровенно игнорирует своего избирателя


В условиях карантина украинские власти могли бы организовать хотя бы виртуальное празднование 9 мая, но они ничего не делают для этого.

Об этом в эфире телеканала НАШ заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю очень большой политической потерей для президента и нашей власти, что не объявлен какой-то порядок празднования на 9 мая. Можно же отметить и виртуально.

Телеканалы могли бы транслировать шествия в интернете. Тот же «Бессмертный полк» мог бы у нас пройти по телеканалам.

Есть такие инициативы, но властью они официально не поддержаны. Событие великое, оно не может быть забыто», – отметил Виктор Суслов.

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