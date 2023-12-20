«Какое наступление?! Наши передовые позиции уничтожаются» – генерал ВСУ

Ни о каком наступлении в следующем году говорить не приходится, потому что у Украины нет для этого необходимых ресурсов.

Об этом в эфире видеоблога «NewsRoom» заявил бывший замкомандующего ССО Украины генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Кривоноса, ВСУ не получили нужной для наступления техники, оружия и боеприпасов. А без этого наступление будет таким же, как и в уходящем году.

«Искусство войны очень сложно обмануть и соотношение сил и средств относительно наступления без превосходства в воздухе, без нормального обеспечения противовоздушной обороной по защите собственных подразделения – это невозможно. Все очень просто – о каком наступлении сейчас можно говорить, когда они мощно разрушают наши передовые окопы, пункты управления, используя управляемые авиационные бомбы? Мощно! И наше ПВО, которое есть на фронте, не достает за 40-60 километров, откуда их запускают, до этих самолетов. Технику, которую в свое время сожгли во время летнего наступления с вертолетов Ка-52 на расстоянии, с которого запускалось, 8 километров, наше ПВО доходило 6 – 6,5, ну максимум 7 километров. Не могли сбить эти вертолеты, они жгли эту технику», – сказал генерал.

«Я уже не говорю об использовании дронов. И когда они имеют преимущество над нами в артиллерии, что касается по количеству выпущенных снарядов – это тоже сложно иметь в этом преимущество. Если мы хотим и вынуждены поднимать уровень контрбатарейной борьбы, мы вынуждены иметь мощные артиллерийские средства с мощным количеством высокоточных и дальнего действия боеприпасов. Тоже это нужно. Мы хотим, чтобы у нас правильно работало все на переднем крае, где активно работает российская РЭБ и используются дроны, а у нас в этом отношении значительно хуже – так ни о каких наступательных операциях не может быть речи», – заявил Кривонос.