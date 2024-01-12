Какое наступление?! У нас нет оружия и техники, не строится даже оборона – Бутусов

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Украина не может перейти в наступление – для этого у нее нет ни оружия, ни техники. При этом, несмотря на провозглашенный курс на стратегическую оборону, ВСУ не возводят оборонительные рубежи, подобные тем, что строила Россия.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил украинский военокр и главред антироссийского пропагандистского сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В каком наступлении мы можем быть, когда противник нас пересиливает количественно, по технике и боеприпасам? Это в принципе невозможно. Мы как были, так и остаемся в обороне из-за того, что у противника есть преимущество во многих компонентах, в большинстве компонентов российской военной машины. Но нам нужно не слова говорить, не провозглашать оборону, а строить оборону», – сказал эксперт.

«К сожалению, Россия, которая на нас наступает, строит стратегические оборонительные линии, которые не строит Украина, которая находится длительное время в обороне. Вот, в чем большая проблема. У нас провозглашаются слова, за которыми нет никаких действий, никаких планов, никакой ни стратегии, ни тактики нет. Вот это наша большая проблема в войне», – заявил Бутусов.