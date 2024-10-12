Какое оружие Польша продает за границу? Основной получатель – Украина

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Польский Рortal obronny публикует отчет МИД Польши об экспорте польской военной техники за 2023 год. Как и ожидалось, основной получатель – Украина, со стоимостью экспорта 1,419 миллионов евро.

В прошлом году Польша экспортировала, среди прочего: автомобили WZT-3, 120-мм минометы М74, 155-мм пушечные гаубицы «Краб», ракеты RBS15 Mk 2 и ракетные комплексы «Пиорун», говорится в отчете.

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Отмечается, что на 77 страницах отчета не приводятся данные о оборудование переданном на Украину в рамках дарения, речь идет лишь об оружии, проданном Киеву за деньги.

Согласно данным, представленным в отчете Министерства иностранных дел, стоимость разрешений на экспорт составила 10,788 млрд евро , а фактический экспорт польского оружия и боеприпасов составил 1,753 млрд евро. В 2020 году фактический экспорт составил 392 510 466 евро.

Как отмечается в отчете: “следует отметить, что количество и стоимость выданных в 2023 году разрешений на экспорт остаются высокими по сравнению с 2020 годом, а также наблюдается значительный рост стоимости фактического экспорта по сравнению с 2020-2022 годами”.

В отчете польский экспорт военной техники был разделен на 22 категории, причем категория ML 3, то есть боеприпасы, установочные взрыватели и специально разработанные компоненты для них , составила наибольшую часть польского экспорта, составив 589 миллионов евро. , что, конечно же, связано с продолжающейся войной на Украине.

На втором месте оказалась категория ML 4, то есть бомбы, торпеды, ракеты , другие устройства и взрывчатые вещества, а также соответствующее оборудование и аксессуары, специально разработанные для военных целей и специально разработанные для них компоненты, стоимость которых составила 497 миллионов злотых евро .

В свою очередь, третье место заняла категория ML 6, то есть наземные транспортные средства и их комплектующие , стоимость которых составила 237 миллионов евро .

На четвертом месте оказалась категория ML 10, то есть самолеты, самолеты легче воздуха, беспилотные летательные аппараты, авиационные двигатели и авиационное оборудование , сопутствующее оборудование, стоимость которого составила 236 миллионов евро .

Интересно, что в отчете не указывается, что Польша будет экспортировать какой-либо вооруженный вертолет, полностью собранный в стране, в 2023 году.

Что поляки продали Украине? Согласно данным, включенным в правительственный документ, Польша экспортировала на Украину следующую военную технику:

-22 120-мм колесных миномета М74;

– 49 бронемашин «Онцилла»;

– 1 бронетранспортер СКОТ Р-3М;

– 1 бронемашина «Курт Спартан»;

-18 гаубиц «Краб»;

– 20 револьверов и полуавтоматических пистолетов;

– 845 винтовок и карабинов;

– 2360 ручных пулеметов;

– 10 150 ручных подвесных и станковых гранатометов;

– 130 безоткатных орудий;

– 24 575 переносных противотанковых ракетных установок и ракетных комплексов;

Согласно данным отчета, всего в таблице 57 стран, куда отправлялось польское оружие.

На втором месте – США со стоимостью экспорта 118 миллионов евро;

На третьем месте Испания – 26 миллионов евро;

На четвертом месте: Германия – 24 млн евро;

На пятом месте Норвегия – 21 миллион;

На шестом месте Швейцария – 21 миллион;

На седьмом месте Чехия – почти 19 миллионов;

На восьмом месте Латвия – 17 миллионов;

На девятом месте Франция – 16 миллионов;

Грузия занимает десятое место – почти 9 миллионов. Польское оружие уходит даже в Тбилиси.