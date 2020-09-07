Какое перемирие? ВСУ продолжают артобстрелы Донбасса

07.09.2020, Донецк, Сергей Вредников

Несмотря на подписанное перемирие, украинские военнослужащие в зоне «ООС» продолжают обстреливать территорию ДНР, в том числе с применением артиллерии.

Об этом сообщили в экстренном заявлении НМ ДНР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Невзирая на принятые украинской стороной дополнительные меры по усилению и контролю действующего бессрочного режима прекращения огня, боевики ВСУ продолжают дестабилизировать обстановку на линии соприкосновения.

Нарушив режим прекращения огня, боевики 3 батальона 79 одшбр совершили неприцельную огневую провокацию с применением АГС по поселку шахты «Трудовская», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что, несмотря на достигнутые договорённости и предупреждение шлавы ДНР Дениса Пушилина, украинские военнослужащие продолжили инженерные работы по укреплению позиций.

«Защитники Республики на данные провокации не поддавались, огонь не открывали, вели наблюдение за противником, строго соблюдая режим прекращения огня», – добавили в НМ ДНР.