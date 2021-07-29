29.07.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Президент США Джо Байден накормил печеньем беглую белорусскую майданщицу Светлану Тихановскую. Об этом с восторгом журналистам рассказала сама Тихановская.

По ее словам, угощение было вручено после окончания официальной встречи, которая длилась около десяти минут.

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«У нас было минут десять, но это было так тепло. И вы знаете, мы уже попрощались, он ушел, я уже начала общаться с Кристи Смитом, и опять открывается дверь, заходит Джо Байден, и приносит мне каких-то печенек из Белого дома. Говорит: «Светлана, у нас замечательные печенья, подкрепитесь». Я говорю: «Ну вы как знали, что у меня не было завтрака», – рассказала Тихановская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Твою ж дивизию… Какое позорище», – прокомментировал в своем блоге бывший командир бригады «Призрак» ЛНР Юрий Шевченко.

Как известно, представители Госдепа США раздавали печенье участникам переворота на Майдане в Киеве – впоследствии их действия привели к началу гражданской войны на Украине.

В эфире финансируемого Госдепартаментом США ресурса «Голос Америки» Тихановская рассказала, что «уезжает из Белого дома уверенной в том, что в США будут с белорусами и сейчас, и позже».

«Уверена, что все то, что мы проговаривали с советниками господина Байдена, с его представителями, будет выполнено», – сказала Тихановская.

В Белом доме выпустили пресс-релиз по итогам встречи. «Соединённые Штаты поддерживают народ Беларуси в его стремлении к демократии и всеобщим правам человека», – приводятся слова Байдена.

Встречу «двух президентов» бурно приветствовали беглые белорусские оппозиционеры по всей Европе.

«Встреча Байден-Тихановская – мощный сигнал поддержки беларускому обществу, которое ведёт борьбу за демократию в Беларуси, и мощный сигнал диктатору Лукашенко – его время закончилось», – заявил из Варшавы Павел Латушко.

«Надо признать, что Тихановская и команда выжали максимум из американского турне. Содержательно ее визит вряд ли бы поменялся от наличия или отсутствия короткой встречи с Байденом. Все серьезные детали обсуждаются со специалистами в Госдепе и Белом доме, встреча с президентом – это всегда про символизм. Но символизм такого уровня – это больше, чем фотка для твиттера. Это сильный политический импульс для американской бюрократии», – написал из Киева Артем Шрайбман.

Российские эксперты указывали на то, что встретившись с Тихановской, Байден нарушит договоренности, достигнутые им в Женеве с президентом РФ Владимиром Путиным.