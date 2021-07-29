29.07.2021, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, Колониальная демократия, Политика, русофобия, Сюжет дня, Украина
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«Какое позорище»: Байден накормил Тихановскую печеньками

Новости УкраиныПрезидент США Джо Байден накормил печеньем беглую белорусскую майданщицу Светлану Тихановскую. Об этом с...

Президент США Джо Байден накормил печеньем беглую белорусскую майданщицу Светлану Тихановскую. Об этом с восторгом журналистам рассказала сама Тихановская.

По ее словам, угощение было вручено после окончания официальной встречи, которая длилась около десяти минут.

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«У нас было минут десять, но это было так тепло. И вы знаете, мы уже попрощались, он ушел, я уже начала общаться с Кристи Смитом, и опять открывается дверь, заходит Джо Байден, и приносит мне каких-то печенек из Белого дома. Говорит: «Светлана, у нас замечательные печенья, подкрепитесь». Я говорю: «Ну вы как знали, что у меня не было завтрака», – рассказала Тихановская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Твою ж дивизию… Какое позорище», – прокомментировал в своем блоге бывший командир бригады «Призрак» ЛНР Юрий Шевченко.

Как известно, представители Госдепа США раздавали печенье участникам переворота на Майдане в Киеве – впоследствии их действия привели к началу гражданской войны на Украине.



В эфире финансируемого Госдепартаментом США ресурса «Голос Америки» Тихановская рассказала, что «уезжает из Белого дома уверенной в том, что в США будут с белорусами и сейчас, и позже».

«Уверена, что все то, что мы проговаривали с советниками господина Байдена, с его представителями, будет выполнено», – сказала Тихановская.

В Белом доме выпустили пресс-релиз по итогам встречи. «Соединённые Штаты поддерживают народ Беларуси в его стремлении к демократии и всеобщим правам человека», – приводятся слова Байдена.

Встречу «двух президентов» бурно приветствовали беглые белорусские оппозиционеры по всей Европе.

«Встреча Байден-Тихановская – мощный сигнал поддержки беларускому обществу, которое ведёт борьбу за демократию в Беларуси, и мощный сигнал диктатору Лукашенко – его время закончилось», – заявил из Варшавы Павел Латушко.



«Надо признать, что Тихановская и команда выжали максимум из американского турне. Содержательно ее визит вряд ли бы поменялся от наличия или отсутствия короткой встречи с Байденом. Все серьезные детали обсуждаются со специалистами в Госдепе и Белом доме, встреча с президентом – это всегда про символизм. Но символизм такого уровня – это больше, чем фотка для твиттера. Это сильный политический импульс для американской бюрократии», – написал из Киева Артем Шрайбман.

Российские эксперты указывали на то, что встретившись с Тихановской, Байден нарушит договоренности, достигнутые им в Женеве с президентом РФ Владимиром Путиным.

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