«Какое позорище»: Офицер ВСУ встал на колени перед послицей Великобритании

«Какое позорище»: Офицер ВСУ встал на колени перед послицей ВеликобританииНовости Украины
Майор ВСУ Михаил Драпатый, бежавший в 2014 году из Изваринского котла на Донбассе, в парадной форме прилюдно встал на колени перед послом Великобритании Мелиндой Симмонз.
Кадр с Драпатым и британской послицей опубликовали в фотоотчёте на сайте Национального университета обороны Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Таким образом, военный вуз отмечал торжественный 30-й выпуск слушателей оперативно-тактического и оперативно-стратегического уровней подготовки.
Торжества проходили с участием президента Украины Владимира Зеленского, министра обороны Андрея Тарана, главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака и посла Великобритании Мелинды Симмонс.
«Лучшим выпускником оперативно-стратегического уровня подготовки управления Национального университета обороны признан Михаил Драпатый. Кавалер орденов Богдана Хмельницкого II-й и III-й степеней, сегодня он награжден переходящим мечом королевы Великобритании, который вручила Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонз», – представил отличившегося пресс-офицер ВСУ Роман Туровец.
«Семь лет назад было снят видео, где БМП 72 бригады перелетает баррикаду сторонников «русского мира». В то время это было БМП майора Драпатого. Тремя месяцами позже он взял на себя ответственность за вывод подразделений из района Изварино и Краснопартизанска. С такими командирами мы неизбежно победим!» – добавил Туровец.
Фото разлетелось по социальным сетям, собирая острые и язвительные комментарии.
«Послица нагло-саксов и полковник Драпатый. Белая Госпожа и туземный вояка. Неоколониализм. Холст, сало», – написала в своём блоге киевский адвокат Татьяна Монтян.
«Почему холоп не лижет туфлю белой госпожи?», «Господи, какое позорище!!!», «Жаль, послица не черная», «Папуа новая окрайна. Рабовладелец и холоп», «если служить, то главному, а не лапотному» – комментировали подписчики.
Ранее аналогичный скандал разразился после появления в соцсетях снимка, где мужчина в украинской военной форме вручает саблю американскому дипломату Джону Теффту. Фотография была сделана на торжественной церемонии посвящения экс-посла США в Киеве в «украинские козаки».
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