Какое соглашение? Цели СВО не выполнены! – эксперт

Максим Столяров.  
26.11.2025 14:09
  (Мск) , Москва
Просмотров: 809
 
Дзен, Россия, Спецоперация, Украина


Вбрасываемые западными политиками варианты «мирного плана» преследуют одну цель – заморозка конфликта в условиях, когда Россия не достигла целей СВО.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил историк Вардан Багдасарян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вбрасываемые западными политиками варианты «мирного плана» преследуют одну цель – заморозка конфликта в условиях,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Почему формат переговоров не публичный? Разве Запад хочет мира? Ведь выйти из кризиса можно только через войну, заставить работать ВПК. Поэтому никакого мира они не хотят.

В ситуации мира выиграет Китай, а Запад хочет взорвать мир. Единственное – война так, как она развивается, их не совсем устраивает. Значит, надо переформатировать эту войну», – сказал Багдасарян.

«Все эти дипломатические зигзаги – они о переформатировании войны. Для украинского режима тоже мир – это падение режима, их срок заканчиваются, нужны другие фигуры.

И мы не решили задачи СВО. Что значит сегодня подписать, если мы не завершили процесс денацификации и демилитаризации? В этом отношении, в целевых ориентирах, я не вижу мира. Поэтому есть некий переговорный процесс, а есть цели, которые могут не совпадать», – добавил он.

 

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить