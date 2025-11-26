Какое соглашение? Цели СВО не выполнены! – эксперт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Вбрасываемые западными политиками варианты «мирного плана» преследуют одну цель – заморозка конфликта в условиях, когда Россия не достигла целей СВО.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил историк Вардан Багдасарян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Почему формат переговоров не публичный? Разве Запад хочет мира? Ведь выйти из кризиса можно только через войну, заставить работать ВПК. Поэтому никакого мира они не хотят. В ситуации мира выиграет Китай, а Запад хочет взорвать мир. Единственное – война так, как она развивается, их не совсем устраивает. Значит, надо переформатировать эту войну», – сказал Багдасарян.