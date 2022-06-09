Какое-то проклятие: крыши крымских школ от протекания не спасают даже огромные федеральные средства

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Крым продолжает получать средства из федерального бюджета на ремонт школ. В текущем и срочном ремонте нуждаются сотни зданий: на более 200 нужно менять кровлю, в 74 – оконные проемы, которые кое-где затянуты пленкой, 49 школ не имеют спортивных залов, а 15 нуждаются в замене системы отопления и строительстве котельных.

В этом году из резервного фонда правительства РФ на капитальный ремонт 188 школ будет выделено более 2 миллиардов рублей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В эту сумму входит покупка 12 модульных спортивных залов. В Минобразования Крыма беспокоятся, чтобы все ремонты сделали в срок, и хотя бы к 1 сентября закончили замену кровель и окон.

В свою очередь, вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков подчеркнул, что поступившие средства покрывают всю потребность, которую муниципалитеты указали в проектно-сметной документации.

«Поэтому, если в какой-то из школ не будут заменены окна, кровля, не отремонтирован фасад — то возникнет справедливый вопрос к руководителям муниципальных образований – почему не была сделана проектно-сметная документация на те объекты, которые сама жизнь определяет, как первоочередные? Призываю коллег-парламентариев в будущем участвовать в определении приоритетов при разработке проекта и сметы на социально значимые объекты в своих округах», – подчеркнул Бобков.

В украинскую юрисдикцию ремонт школ проводился за счет тн. «благотворительных взносов» с родителей учеников. Денег хватало на текущие работы в классных комнатах, тогда как ремонт кровель, систем отопления, замена окон и оборудования на пищеблоках требовали значительных финансовых затрат.

Но и с переходом в РФ проблемы с состоянием учреждений образования не решились – в холодное время года во многих школах детей переводят на дистанционное обучение или группируют в нескольких кабинетах, которые отапливают электроприборами. При этом полиэтиленовой пленкой затянуты не только окна, а и чердаки зданий, чтобы во время дождя вода не капала на головы учеников.