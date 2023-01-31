«Какое-то уникальное место». Украинские беженцы прижились в пророссийском Приднестровье

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В Приднестровье по-прежнему находится немало жителей Украины, которые покинули свои дома в связи с военным конфликтом. В последнее время наблюдается наплыв вынужденных переселенцев из-за тревожной обстановки и проблем с электроснабжением на родине. В ПМР беженцы находят все необходимое для нормальной жизни и, по их собственным утверждениям, даже больше.

Сколько беженцев в Приднестровье и чем они заняты?

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В настоящее время на территории ПМР, по приблизительным оценкам, живет около 10 тысяч граждан, прибывших из соседней страны.

По данным приднестровского МВД, всего с 24 февраля 2022 въехали в республику 63,8 тыс. иностранных граждан, из них 54,5 тыс. человек регистрировались здесь.

В пунктах временного проживания сейчас находятся 128 постояльцев (всего центрами для беженцев воспользовались 1974 человека ), дошкольные учреждения Приднестровья посещает 281 ребенок, общеобразовательные – 387 детей.

В пунктах размещения для беженцев – как и ранее, питание и проживание оплачивается за счет госбюджета. Те из приехавших детей, кто ходит в местные школы, обеспечены учебниками и канцелярскими принадлежностями. Процедура зачисления в образовательные учреждения максимально упрощена.

«В Приднестровье не делят учеников на своих и прибывших. Все абсолютно равны в правах. У нас нет понятия временного ученика или слушателя. Ребенок, зачисленный в приднестровскую школу, независимо от национальности, места прописки, гражданства родителей, является полноправным учеником, и ему в любой момент, когда это потребуется, будут выданы соответствующие документы с указанием периода обучения и выпиской оценок», – разъяснял ранее президент Приднестровья Вадим Красносельский.

В местные школы идут, однако далеко не все приехавшие украинские дети – многие занимаются в своих учебных заведениях дистанционно. Людей останавливают различия в учебных программах и системе оценки знаний (в школах Украины действует 12-балльная шкала, в Приднестровье – 5-балльная), возможные трудности с последующей легализацией документов, выдаваемых местными школами.

Работа для беженцев есть: устраиваются, как правило, помощниками воспитателей в детсадах, водителями, поварами, сотрудниками волонтерских организаций. Кто-то продолжает собственный бизнес – парикмахеры, мастера маникюра, преподаватели хореографии.

Для устройства на работу в ПМР нужны трудовая книжка и диплом, но беженцев могут принять и без них, только на основании удостоверения личности – недавно внесенные в местное трудовое законодательство дополнения это разрешают.

Жители Украины явно не в восторге от приднестровских зарплат. Впечатлениями делятся в специально созданном телеграм-канале.

«Даже если человек устроился на работу, зарплаты не ахти, цены – космос», – рассказывает Елена.

«Устроилась работать в детский сад, зарплата – 100$, а поскольку у меня не педагогическое, экономическое образование, моя зарплата – 70$ . Это смешно … если не было бы так грустно», – пишет Ксения, живущая Днестровске.

«3500 р. – нормальная зарплата для Приднестровья, или только мне так не повезло?», – спрашивает Полина.

Одним из повседневных занятий беженцев является добывание гуманитарной помощи. Волонтерский штаб «Мы рядом» – крупная местная организация, которая оказывает регулярную помощь беженцам в виде продуктов, детского питания, средств гигиены и различного рода консультаций. Почти 2 тысячи семей с марта прошлого года обратились сюда хотя бы раз.

В Приднестровье гуманитарки стало меньше – некоторые международные проекты с начала года закрылись, чувствуется усталость и местных доноров. Ввозить гуманитарную помощь из Молдовы неудобно и трудно – требуется растаможивание. Международные организации нашли выход: гуманитарка выдается в расположенных поблизости селах Молдовы. Беженцы кое-что переправляют на родину, например, портативные фонари, которые бывают в наборах помощи. В Одессе фонари сейчас нужнее, говорят вынужденные переселенцы.

Беженцам, зарегистрированным в Молдове и Приднестровье (которое де-юре признается Западом Молдовой), выплачивают пособия по линии Международного Комитета Красного Креста, Организации Объединенных Наций. Например, от УВКБ ООН положен регулярный ежемесячный платеж в размере 2200 молдавских леев на каждого члена семьи, а с ноября по март в дополнение к нему выплачивают еще так называемые зимние деньги – 700 леев на семью.

Беженцы отмечают трудности, связанные с жизнью в непризнанном государстве. Например, для того чтобы снять деньги с банковских карт, надо ехать в населенные пункты Молдовы. Есть сложности с регистрацией актов гражданского состояния. Приднестровье просило украинских дипломатов обеспечить консульское обслуживание беженцев в Тирасполе, но подвижек здесь пока нет.

«Есть претензии – чешите в нашу Украину»

Беженцы ничем не выделяются на фоне местных жителей: многие приехали к родственникам, а кто-то и сам – приднестровец, перебравшийся когда-то на Украину. Язык общения – русский.

Есть незначительные трения на бытовом уровне, которые вызваны, в частности, недовольством порядком выдачи и объемом гуманитарной помощи, недопониманием с соседями.

Недовольных осаживают их собственные земляки.

«Я благодарна всем, к кому обращалась, все очень вежливые и пытаются помочь, чем могут, – пишет в телеграм-чате Ольга, остановившаяся в Дубоссарах.– Мы все здесь должны помнить: мы не дома, а в гостях, и поэтому есть претензии – чешите в нашу Украину и там живите, как вам нравится, просто бесит, что из-за некоторых эмоционально неуравновешенных соотечественников агрессивно относятся ко всем с Украины и всех ровняют под одну гребенку… И если кому-то что-то не нравится – вам все пути открыты».

«Каждый день кому-то что-то не подходит. Как можно в чужом городе, стране возмущаться? Скажите спасибо, что нам помогают, что нас приютили», – отмечает Светлана.

«Вы не у себя дома, и тут вам никто ничего не должен. Требовать будете там, где платите налоги, а не там, где вам помогают за чужой счет», – пишет Виктория.

Участница чата Олеся предлагает поблагодарить за гостеприимство местных жителей, у которых «зарплаты не фонтан» и которые сами «концы с концами еле сводят».

Жительница Николаева Ольга подробно рассказывает о жизни в Тирасполе соотечественникам, которые намереваются временно перебраться сюда с детьми.

«Я нахожусь в Тирасполе с начала марта, – пишет она. – Приехала из Николаева. Я и ребенок 5 лет. Первое время переживала так же, как и вы, особенно за ребенка. Но напрасно. Сейчас мой сын удачно ходит в сад. Садов и школ тут очень много, чуть ли не в каждом дворе. Есть украинские школы или школы с изучением украинского языка. За сад я не плачу, для украинцев беженцев бесплатно. Условия для нас такие же как, и для других деток, ни в чем не обделяют. Питание, занятия. По вопросам медицины тоже все очень понятно и доступно. По месту регистрации есть поликлиника, куда можно обратиться к педиатру или семейному врачу без промедления. И на дом врача можно вызвать. И анализы там сдать, если по направлению, то бесплатно, если по желанию, то платно, но очень недорого, не так, как в Синево (украинские лабораторные центры, входящие в европейскую сеть Synevo, – прим. автора). Если есть деньги или сложный случай, то есть два больших частных медицинских центра, большие региональные больницы, узкие специалисты. Лекарства какие-то есть наши, какие-то – аналоги. Мне здесь спокойно. Все на понятном мне языке. Здесь много знакомых продуктов из Украины, есть местные продукты или из других славянских стран. Здесь какое-то уникальное место, где живут и молдаване, и украинцы, и болгары, и русские. За все это время меня никто не упрекнул в том, что я здесь нахожусь. Много помогают волонтерские организации с продуктами, товарами гигиены, была и одежда. Простые люди относятся с пониманием, даже иногда передают угощения для детей. При желании можно найти работу или подработку. Приятно поразило то, что Тирасполь – красивый и ухоженный город. Спокойный, относительно безопасный. Здесь много детских мероприятий – как бесплатных, так и за небольшие деньги, кружки и секции. Это лучше, чем детям прятаться в подвалах и слышать бесконечные тревоги. Квартиру можно снять в любом районе. Цены от 80-100 долларов, смотря по условиям и району. В отопительный сезон в квартире тепло. Есть свет и горячая вода. Кто из фронтовых городов, те поймут, как этого нам не хватало. Поэтому будьте спокойны здесь».

Как живет Приднестровье?

Приднестровье сейчас находится в непростых условиях. В республике продолжают действовать режим ЧП в экономике и желтый уровень террористической опасности. Тем не менее, в 2022 году удалось сработать так, что в бюджете сформировались переходящие остатки, за счет которых с 1 февраля на 5% повышают пенсии и на 10% – размер детских пособий. Нашлись резервы для вложений в социальные объекты, от строительства или ремонта ранее отказались из-за бюджетных рисков.

Государственный таможенный комитет ПМР приводит данные, согласно которым приднестровский экспорт просел в 2022 году по сравнению с предыдущим годом на 200 млн долларов. Это связано главным образом с вынужденными простоями Молдавского металлургического завода, осенним газовым кризисом и уменьшением выработки электроэнергии на Молдавской ГРЭС в ноябре.

Какие-то рынки для Приднестровья практически потеряны (например, обвалилось украинское направление), какие-то – появляются. Так, втрое, до 27,3 млн долларов, возросли поставки товаров в Турцию, благодаря чему тут даже сформировался положительный баланс в двусторонней торговле.

Металлы, электроэнергия и продтовары остаются главными экспортными позициями ПМР.

Тарифы на услуги ЖКХ в Приднестровье по-прежнему заметно ниже, чем в соседних странах. По данным местных СМИ, государство фактически субсидирует до 40% реальной стоимости водоснабжения и водоотведения, до 30% стоимости электроэнергии и около 15% реального тарифа на теплоснабжение.