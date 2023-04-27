«Какого хрена, союзники?» – Арестович негодует из-за заявлений Запада

Украина должна «подергать за усы» западных союзников, которые стали все чаще говорить о сокращении военной помощи или вовсе ее прекращении в случае неудачного наступления.

Об этом в эфире видеоблога беглого российского либерала Марка Фейгина заявил экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Арестовичу не понравились вчерашние заявления США о готовности всецело поддержать Южную Корею, вплоть до применения ядерного оружия. На этом фоне, по его мнению, поддержка Украины выглядит слишком слабой.

«Существует явная асимметрия и это еще один аргумент для Украины для того, чтобы ставить вопрос предельно жестко – какого хрена, в конце концов? Что, жизни украинцев дешевле корейцев или японцев? С какой стати? При всей любви к Корее и Японии, я очень сильно уважаю эти две страны и людей, и модели государственной стратегии. Мне это все дурно пахнет, я бы ставил вопрос предельно жестко. Какого хрена, дорогие американские союзники, и европейские?..

С американцами, при всем моем уважении и любви к ним, а я действительно очень хорошо отношусь к американцам и вообще, к любому представителю Запада, вспоминаю простую поговорку Черчилля: «Американцы обязательно примут самое верное решение после того, как перепробуют все остальные». Мне кажется, надо иногда помогать принимать верные решения, напоминать. Меня задолбала эта односторонняя игра… Как эти разговоры западные расценивать о том, что мы прекратим помощь, если контрнаступление окажется неудачным? Что вообще происходит, товарищи? Украина заслужила таких разговоров? С какой стати?

Мы жопы прикрываем всем в Европе и на Западе своей кровью, а нам рассказывают: «Мы не знаем, дать ли вам самолеты, дальнобойные ракеты – это так сложно, а надо ли продолжать помогать, а вы, видите ли, коррумпированные, не все так однозначно, а по территории России нельзя». Мне кажется, надо как-то их подергать за усы вниз, чтобы заземлились наши любимые союзники», – заявил Арестович.