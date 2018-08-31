Какой ценой Патриарх Кирилл сорвал планы Порошенко

31.08.2018, Киев, Михаил Рябов

Патриарх Кирилл на сегодняшних переговорах в Стамбуле, посвященных ситуации вокруг УПЦ Московского Патриархата, недвусмысленно указал Патриарху Варфоломею на угрозу раскола в мировом Православии в случае незаконного «дарования томоса Украине». Но и пошёл на определённую уступку Константинополю.

Так считает православный публицист Дмитрий Скворцов.

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В своём комментарии «ПолитНавигатору» эксперт напомнил, что «накануне сегодняшней встречи прозвучали довольно жесткие заявления Патриарха Сербского Иринея и представителей Иерусалимской Церкви (истинной Матери-Церкви для всего Вселенского Православия) о том, что они на стороне Московского Патриархата в вопросе об «автокефалии Украины».

«Но и без этого было уже понятно, – считает Скворцов, – что в случае раскола в мировом Православии, которое неизбежно вызовет «томос», большая часть поместных Церквей станет на сторону Москвы».

«Судя по тому, что со дня встречи Патриарха Кирилла с посланниками патриарха Варфоломея в Москве 9 июля, последний не выступил ни с одним обнадёживающим Порошенко заявлением (за исключением дежурного и обязательного» – к «1030-летию крещения Украины», но при этом публично отказавшись приехать на празднование), у Московского Патриарха нашлось достаточно аргументов убедить Константинополь не нарушать каноны Православия», – допускает эксперт.

Скворцов предполагает, что в итоге стороны пришли к следующему компромиссу: «Варфоломей откладывает вопрос под сукно, а Московский Патриарх своим визитом в Константинополь демонстрирует, кто самый авторитетный в православном мире.

«При этом приветственная речь патриарха Кирилла была куда более наступательной, – заметил публицист. – Если Варфоломей растёкся по древу в рассуждениях о проблемах окружающей среде и воспоминаниях о днях былых добрых отношений с архиереями Русской Церкви, то его визави сразу перешёл к делу. Он напомнил, что если Московский Патриархат и Экуменический Патриархат и сталкивались с проблемами в отношениях, то они исходили “именно из окружающего мира”. То есть, от политиков разных стран, которые вмешивались в дела Церкви». “Но мы всегда находили общий язык и общее понимание: что и как сделать для единства Церкви и ответить на вызовы времени”, – заявил московский Патриарх.

И пояснил, что в отличие от переговоров политических лидеров, защищающих интересы своих стран, церковный диалог ведётся “в пределах одного тела – Церкви” и ведётся, прежде всего, во имя интересов церкви, а не отдельных её частей и, уж, тем более, государств.

Дмитрий Скворцов уверен: «Таким образом предстоятель крупнейшей поместной Церкви мира достаточно прозрачно намекнул Варфоломею и всем членам Константинопольского Синода (присутствовавшим на начале встречи), что подчинение политическим интересам каких бы то ни было стран несет угрозу единству мирового Православия».