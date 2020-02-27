«Какой день сопротивления?» – Карасев напомнил о крымском позоре Украины

27.02.2020, Киев, Максим Карпенко

Ни о каком «дне сопротивления оккупации Крыма» не может быть и речи, поскольку Украина отдала полуостров без единого выстрела, выведя свои войска с флагами с территории полуострова.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Карасева, украинская власть в очередной раз совершила необдуманный поступок, придумав отмечать этот день на официальном уровне 26 февраля.

«День сопротивления Крыма – ну понятно, что есть проблема Крыма, но какое сопротивление? Мы сопротивлялись в 14-м году или нет? Мы же благополучно покинули, со знаменами и так далее. А остальные остались там. А можно по-другому – «День солидарности с гражданами Крыма», потому что они крымчане. Потому что это солидарность.

Вы что, будете сопротивляться, вы что, диверсантами будете? Так подождите, вы с одной стороны хотите наладить нормальные отношения. Даже Зеркаль (экс-замминистра иностранных дел Украины) говорила, что наступает новая эра взаимоотношений с Россией, нормализация, просто надо тут учесть «красные линии». А с другой стороны мы говорим «день сопротивления Крыма, оккупации Крыма» и так далее. Что это такое? Значит, опять не подумали нормально, как это выглядит, как надо подать это все», – заявил Карасев.