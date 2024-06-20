Какой изгой? С Россией большая часть территории планеты – львовский пропагандист

Россия – далеко не изгой на мировой карте, а гигант, заручившийся поддержкой таких же гигантов, суммарное население которых составляет больше трети всех жителей планеты.

Об этом в эфире эмигрантского радио «UA Chicago» заявил львовский пропагандист Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На дворе 2024-й год, где по ту сторону не Россия, а огромные гиганты. И карты мира не хватит, чтобы перекрыть суммарно ту площадь тех государств, где более двух миллиардов населения суммарно и чуть ли не целые континенты ареал. О чем говорить? Сейчас это уже не изгой, и даже не изгой на европейском континенте, потому что недавно же «Блумберг» описал, что ведутся определенные схемы, планы, каким образом газ далее транзитом поставлять в Европу, поскольку не все страны имеют возможность соскочить с российского газа. Это, прежде всего, Австрия, где 80% всего газа – российский, они никогда не соскочат. В Италии, Венгрии и других странах, в Словакии», – заявил Дроздов.