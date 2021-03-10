«Какой коллективный иммунитет? Нам хотя бы снизить смертность» – львовский эпидемиолог

10.03.2021, Киев, Тарас Стрельцов

Новости Украины

На Украине сначала нужно остановить волну тяжёлых случаев и смертей от коронавирусной инфекции, а уже потом использовать вакцину для создания коллективного иммунитета в стране.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявила эксперт эпидемиологического департамента охраны здоровья ЛОГА Оксана Пушкарёва, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что мы хотим от вакцинации? В первую очередь, не коллективный иммунитет, мы хотим уменьшить количество тяжелых случаев и количество смертей. Это основное, что мы хотим на данный момент достичь», – сказала Пушкарёва.

Она подчеркнула, что, в первую очередь, вакцинацию должны пройти медики и педагоги, и лишь потом начнут прививать людей преклонного возраста, среди которых наибольший процент смертности.

«Поэтому мы начинаем с медиков, потому что медики – это та группа, которая имеет большой круг общения, преподаватели идут на второй этап, так же, как и первичные врачи, врачи нековидных стационаров, а потом на весну, если мы говорим о населении, то мы начинаем с самых возрастных и спускаемся ниже.

Почему с самых возрастных? Потому что именно они составляют самую большую часть тяжелых случаев и смертей. Вот этого мы хотим, если говорить, что мы хотим достичь вакцинацией. А уже позже, когда мы всё это преодолеем, будем говорить про коллективный иммунитет. Первое, основное задание – жизнь человека», – объяснила эксперт.