«Какой контрнаступ?! Мы не можем стабилизировать фронт» – экс-спикер правосеков

Анатолий Лапин.  
04.07.2024 13:43
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Ни о каком очередном контрнаступлении ВСУ сейчас речи быть не может – Украина не может остановить наступление ВС РФ. Кроме того, не хватает подготовленных солдат и вооружения для этого.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший спикер запрещенного в РФ «Правого сектора» Борислав Береза, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ни о каком очередном контрнаступлении ВСУ сейчас речи быть не может – Украина не...

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«Сейчас произошло очень интересное событие – Зеленский дал интервью «Блумберг». Это очень интересное интервью, и он говорит, что не все так плохо, как многие считают, более того, он говорит, что мы можем перейти в контрнаступление, если у нас будет достаточно оружия, – сказал экс-депутат.

«Тут интересная ситуация – да, оружия у нас действительно может быть много, но нужно, чтобы кто-то этим оружием воевал. Разговоры о контрнаступлении – мне кажется, что это немного бравада, особенно сейчас. Мы видим, что сейчас не можем стабилизировать фронт, не можем стабилизировать не только фронт, но и остановить это ползучее наступление. Почему? Ну потому что хочу напомнить – Зеленский когда-то фактически разрушил мобилизацию, уволив всех военных, – мы это не забыли. Потом, не послушав Залужного, не провел вовремя мобилизацию. Именно потому у нас нет подготовленных войск и только сейчас проходит мобилизация, и еще много месяцев эти люди будут учиться. Потому могу сказать только одно – о контрнаступлении речь не идет», – заявил Береза.

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