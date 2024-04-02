«Какой контрнаступ? Нет ни оружия, ни людей» – Тука

Анатолий Лапин.  
02.04.2024 10:59
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Ни о каком очередном контрнаступлении ВСУ сейчас речи быть не может. Об этом в эфире интернет-блога «Фабрика новостей» заявил экс-гауляйтер Луганской области, бывший замминистра по реинтеграции Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Туки, напротив, ожидать стоит наступления российской армии.

Ни о каком очередном контрнаступлении ВСУ сейчас речи быть не может. Об этом в...

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«На сегодняшний день главная цель ВСУ – это выстоять на тех позициях, которые мы занимаем сейчас. Это ни для кого не является тайной – я не знаю, о каких контрнаступлениях рассказывал в очередной раз Буданов, а потом Сырский, ведь фактически сейчас чуть ли не каждый день поступают разные прогнозы разных экспертов, которые прогнозируют, что на протяжении месяца-двух нам нужно ожидать продолжения наступления со стороны России.

О каком контрнаступлении летом в очередной раз? Объективных предусловий у нас сейчас нет, вооружения в достаточном количестве нет, у нас проблемы с комплектацией вооруженных сил, и делать такие бравадные заявления, по моему мнению, безответственно», – заявил Тука.

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