«Какой Крым? Из дискурса пропал концепт победы» – Карасев

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Задача Украины – сохранить хотя бы нынешние территории, а не говорить о выходе на границы 1991 года.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, Карасев отмечает, что тема «перемоги» уже ушла из повестки как мировых, так и украинских СМИ.

«Когда мы планируем проводить мобилизацию, причем, всеобщую мобилизацию, а всеобщая мобилизация – это вообще-то признак тотальной войны. Поэтому, если мы хотим или нацелены на проведение всеобщей мобилизации, то мы должны пояснить, для чего? Для укрепления обороны, чтобы заполнить бреши на линии фронта, или для каких-то других целей. Пока об этом молчок», – сказал эксперт.

«Более того, даже пропал куда-то из публичного дискурса концепт военной победы, что военным путем победить Россию. Он пропал в западной прессе, ну и у нас тоже ушел на периферию дискурса и периферию общественного внимания. Да, говорится о том, что там должны воевать дальше, должна быть военная кампания, наносить ущерб России, но не говорится вообще цель какая. Освобождение Крыма и всех территорий? Те говорят, что военным путем это невозможно в ближайшее время. И даже в 25-м году. Тут бы сохранить государство и государственность в этих территориальных границах», – заявил Карасев.