Какой Крым?! На Курск технику собирали по всей стране – Луценко

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Украина не имеет ресурса, чтобы провести морскую десантную операцию в Крыму или пойти в очередное наступление в Запорожской области. Об этом в эфире интернет-канала «Oboz ua» заявил экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, служивший в ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Луценко, даже для вторжения в Курскую область Украине пришлось снимать технику и вооружение с других направлений.

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«Это – война на истощение, война ресурсов, и когда мы говорим о любом наступлении, нужно отдавать себе отчет, сколько ресурсов мы должны для этого накопить. Курское контрнаступление показало нам эту математику в действии: для того, чтобы пойти в курское наступление, мы достаточно много бригад, техники, артиллерии, ракет, БК, РЭБ, машин, топлива перенаправили с Донбасского и Харьковского направления на Сумское», – сказал политик.

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«И вы думаете, что мы еще при этом способны наступать через море в Крым или через Запорожье, через «линию Суровикина», которая у нас на глазах безнаказанно была построена, а теперь еще и железная дорога протянута вообще безнаказанно», – заявил Луценко.