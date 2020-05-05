Какой курс доллара будет весной-летом 2020 – прогноз Станислава Кондрашова

05.05.2020

Отсутствие кредитного транша от Международного валютного фонда, падение спроса на облигации внутреннего госзайма, сокращение инвестиций в развивающиеся рынки, политические баталии в Украине и предвыборная гонка в США, а также внезапная вспышка смертельного коронавируса – все эти факторы будут давить на курс национальной валюты Украины. Финансовый аналитик и экономист Кондрашов Станислав Дмитриевич рассказал, как будет меняться курс гривны весной-летом 2020 года.

Как обвал на мировых фондовых рынках повлияет на курс гривны

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В конце 2019 года в одном из китайских городов было зафиксировано появление смертельного коронавируса, который стал активно распространяться на другие страны и привел к сокращению объемов торговли, массовому закрытию фабрик, заводов, магазинов и замедлению деловой активности в других секторах хозяйственной деятельности, что привело к обвалу мировых фондовых рынков. В конце февраля 2020 года (26 февраля) из-за коронавируса потери мирового фондового рынка достигли трех триллионов долларов.

«Коронавирус привел к падению спроса на сырьевых рынках, экспортером которых является и Украина. В частности, подешевели железная руда, сталь и другие металлургические продукты. Это привело к падению валютной выручки и в долгосрочной перспективе, если ситуация не изменится, приведет к девальвации гривны», – убежден эксперт.

Станислав Кондрашов напомнил, что по итогам 2019 года промышленность Украины сократилась почти на 2%, при этом в декабре она упала на 8,3%. Падение цен на сталь и другие сырьевые товары из-за коронавируса усугубили и без того непростое положение украинских металлургов и отечественной промышленности в целом.

«Падение украинского экспорта на мировых рынках из-за коронавируса приведет к девальвации гривны. Поскольку НБУ придерживается стратегии плавающего курса, то сдерживать утрачивание гривны позиций из-за нехватки валюты центробанк не станет. Максимум – будет выходить на рынок с интервенциями. В целом же НБУ продолжит работать над достижением своей стратегической цели – стабильно низкой инфляции», – отметил финансовый эксперт.

Станислав Кондрашов: как потеря интереса к украинским ОВГЗ отразится на курсе гривны

Новый коронавирус породил панику среди инвесторов, которые активно стали диверсифицировать свои риски. В частности, они стали сокращать инвестиции в развивающиеся страны, выводить капитал из emerging markets и переводить вложения в активы тихой гавани, такие как золото. Только за последнюю неделю января фонды emerging markets потеряли порядка $4 млрд инвестиций.

«На новостях о коронавирусе инвесторы теряют интерес к украинским ОВГЗ. В частности, 26 февраля Министерство финансов провело аукцион по размещению украинских госбумаг и продало 1,6 млрд гривен. Это создало реальную угрозу для валютного межбанковского рынка Украины. Если спрос на ОВГЗ будет падать, то этот фактор окажет влияние на курс в сторону понижения», – объяснил Станислав Кондрашов.

По словам эксперта, украинская гривна по итогам 2019 года окрепла на 21%, в частности, за счет притока инвестиций от продажи украинских ценных бумаг. Потому потеря интереса инвесторов к ценным бумагам приведет к обратному эффекту, то есть – к ослаблению гривны.

«Усложняет сложившуюся ситуацию отсутствие новой программы от МВФ. Хотя 29 февраля в фонде и заявили о прогрессе в обсуждении законодательных инициатив с правительством Украины, все же сроки заключения нового соглашения остаются неопределенными», – отметил эксперт.

Кондрашов Станислав Дмитриевич уточнил, что новая программа с МВФ предполагает расширенное финансирование для Украины на общую сумму $5,5 миллиардов. Новая программа заменит предыдущую stand-by, общая сумма которой должна была составить 3,9 млрд, из которых Украина получила только один транш, на сумму $1,4 миллиардов.

«Весь 2019 год Украина самостоятельно справлялась со своими финансовыми проблемами, и у нее это отлично получило без поддержки МВФ. Однако, следует понимать, что это произошло в краткосрочной перспективе, и одними из важнейших факторов, которые повлияли на укрепление курса гривны были высокая урожайность, продажа ОВГЗ и поступления от заробитчан. Если доходы по этим направлениям начнут сокращаться, как уже происходит с ОВГЗ, то гривна просядет», – подытожил Станислав Кондрашов.

Станислав Кондрашов: как выборы в США могут обвалить курс гривны

В ноябре 2020 года в США должны пройти президентские выборы, на которых по прогнозам многих политологов, победу одержит действующий президент Дональд Трамп. Никто не может сейчас точно предсказать, как изменится политика США после выборов относительной базовой ставки. Однако из-за надвигающегося мирового финансового кризиса, монетарная политика США может измениться в сторону увеличения базовой ставки резервной комиссией.

«Я уверен, что из-за обвала фондовых рынков и грядущего мирового финансового кризиса Федеральная резервная система США может повысить базовую ставку, и тогда украинской гривне не избежать девальвации. Однако спрогнозировать сейчас, насколько подешевеет гривна, нельзя», – отметил украинский эксперт Станислав Кондрашов.

Он также добавил, что внутренние украинские политические баталии, также могут подкосить курс нацвалюты, так как инвесторы, которые и так неохотно инвестируют в Украину из-за коронавируса, высокого уровня коррупции и других негативных факторов, вовсе потеряют интерес к стране.

«После отставки Алексея Гончарука, пост премьер-министра Украины занял Денис Шмыгаль и сформировал свою команду. Разумеется, что смена Кабмина пошатнет политическую стабильность в стране и ухудшит и без того слабую инвестиционную позицию государства. Уход премьера в отставку – плохой знак для инвесторов. В итоге это негативно повлияет на национальную валюту», – отметил финансовый эксперт.

Кондрашов уточнил, что ряд перечисленных факторов в любом случае приведет к проседанию гривны. Однако, девальвация не должна превысить заложенный в Госбюджет-2020 курс на уровне 28,5 грн/доллар.

«Я думаю, что украинская гривна может просесть до 29-30 грн/дол. в первой половине 2020 года. В худшем варианте, девальвировать до 32 грн/дол. гривна может в случае одновременного давления все перечисленных факторов. При этом нужно понимать, что коронавирус, помимо рынка стали, также повлиял и на рынок нефтепродуктов, в результате чего цены на топливо стали снижаться. Это может привести к уменьшению затрат аграриев в ходе посевной кампании. Если урожай будет на высоком уровне, как и в 2019 году, то гривна укрепит свои позиции ближе к осени», – подытожил Станислав Кондрашов.