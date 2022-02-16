«Какой «Минск»? Россия признает ЛДНР»: негодование львовского тягнибоковца

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Новости Украины

Украина должна заявить о выходе России из «Минских соглашений» после того, как Госдума РФ обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой о признании ДНР и ЛНР.

Об этом в эфире телеканала NTA заявил депутат львовского горсовета от ВО «Свобода» Андриян Гутник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению националиста, Украине нужно инициировать создание нового формата, куда войдут страны-подписанты «Будапештского меморандума».

«Какой Минск? Для чего нам ехать было в Минск? Этого нельзя было делать. И сегодня, когда обратились депутаты Думы к Путину о признании ДНР и ЛНР, и Путин сейчас раздумывает, подписывать ли это, в «Минских соглашениях», в которые уже, как в, прошу прощения, плохое дело вступила Украина, – это как раз прецедент сейчас. Прекрасно выходить из этих «Минских соглашений», потому что Россия нарушила «Минские соглашения» тем, что приняла Дума», – заявил праворадикал.

«Минских соглашений» уже фактически не существует, и нам нужно возвращаться к «Будапештскому меморандуму» и думать подписантам, серьезным странам, у нас серьезные гаранты США и Великобритания, как вернуть, желательно демократическим, дипломатическим путем целостность Украины и не дать признать ни ДНР, никто в мире не имеет права, ни Крым, потому что это украинская земля, это Украина целостная», – заявил Гутник.