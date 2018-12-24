24.12.2018, Симферополь, Максим Карпенко
 
Крым, Россия, Туризм
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«Какой нах круглогодичный туризм?»: Одна из визитных карточек Крыма повергла в шок

До пятилетия воссоединения Крыма с Россией остаются считанные месяцы, а одно из знаковых мест Крыма – легендарный Коктебель по-прежнему находится в состоянии украинской разрухи.

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Курортный поселок, который мог бы принимать отдыхающих на новогодние праздники, сегодня больше напоминает заброшенный городок. Набережную разрушили вандалы, остатки ограждения разбросаны рядом, по пляжу текут канализационные стоки, а разнообразные шалманы, закрытые во время межсезонья, пестрят самодельной рекламой.

Соответствующие фото на своей странице в соцсети опубликовал блогер Александр Горный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Только вернулся из Коктебеля… Коктебель, сука, катастрофически деградирует, а с нынешним руководством посёлка тут полный трэш.

За четыре с половиной года ничего абсолютно не сделано, все обещания крымских властей и лично Сергея Аксёнова остались обещаниями. Весной этого года случилась экологическая катастрофа, и реакция почти нулевая.

На днях вандалы разрушили часть набережной. Возможны разные причины, но срут там, где насрано. Судя по тому, что я увидел, разрушали методично, смакуя свою подлость…

И что интересно, всем насрать, что администрации, что местным и приезжим предпринимателям – сняли бабки и разошлись. Все заколочено досками и железом.

Какой нах круглогодичный туризм? Ну вот хрена делать в Коктебеле, если все усрано и засрано?» – эмоционально описал ситуацию в поселке автор.

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