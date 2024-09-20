Какие планы победы?! После Покровска русские колонны подойдут к Запорожью – Луценко

Анатолий Лапин.  
20.09.2024 13:57
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Планы, которые президент Украины Владимир Зеленский везет в США, второстепенны по сравнению с реальной ситуацией на фронтах.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил служивший в ВСУ экс-глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Когда начнутся эти переговоры? Когда падет Покровск? Все говорят о Покровске, но забывают посмотреть в чуть большем масштабе. Покровск стоит на высоте, под ним Селидово и Курахово. Если его захватывают, Селидово и Курахово приговорены, и они открывают дорогу в тыл нашему фронту на Запорожье, потому что через Курахово проходит дорога на Запорожье. В тыл нашей группировке в Гуляйполе, Орехово и так далее. И это проблема.

Чтобы эти переговоры не начались или не были в процессе, когда российские колонны подойдут впритык к Запорожью. Тьфу-тьфу, стучу, но военная ситуация на Донбассе достаточно сложная. Потому что все эти бумажки, которые мы предлагаем к переговорам, являются второстепенными по отношению к военной ситуации. Вспомните Рижское соглашение Украинской народной республики – и мир подписали, только страны на тот момент уже не было», – заявил Луценко.

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