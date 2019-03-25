Какой рейтинг Форекс-брокеров самый надежный в России

25.03.2019

Знакомство с рынком Форекс всегда начинается с поиска подходящей брокерской компании. Начинающему трейдеру выбрать Форекс брокера довольно сложно, так как на российском рынке брокерских услуг работает около двухсот компаний. Тем более, если искать в ручном режиме, переходя от одного сайта брокера к другому. Облегчить этот процесс помогают полезные сервисы — рейтинги Форекс брокеров. За последние годы таких сайтов появилось достаточно много, но не все они дают объективную информацию.

Различие между рейтингами

Практически каждый крупный тематический ресурс публикует свой рейтинг. Принципы построения рейтингов очень похожи, но преследуют различные цели. Казалось бы, это не имеет значения для потенциального клиента брокерской компании. Конечно, если рейтинг независимый, составлен на основании актуальных и достоверных сведений, то трейдер быстро получит всю нужную информацию и сможет сделать правильный выбор.

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Однако встречаются рейтинги, создаваемые брокерскими компаниями. В таком рейтинге малоизвестная компания постоянно занимает первое место. Другой тип рейтингов составляется в зависимости от размеров партнёрских выплат. Чем больше владелец сайта зарабатывает на привлечении новых клиентов для определённого брокера, тем выше ставит его в рейтинге. Таким образом поступает довольно известный сайт МОФТ.

Самый надёжный рейтинг

Самые надёжные рейтинги составляются на основе множества параметров, с учётом объективных факторов, статистических данных и мнения клиентов брокерских компаний. Такой рейтинг публикуется на информационном портале Brokers.ru. В составе рейтинга около ста брокерских компаний. В нём представлены как российские, так и зарубежные компании, самые известные и крупные, а также новые перспективные брокеры с надёжными лицензиями.

При составлении рейтинга учитываются такие объективные факторы, как торговый оборот компаний, количество клиентов, наличие лицензий, качество предоставляемых услуг и многое другое. Эти факторы изменяются редко и медленно. А движение компаний в рейтинге происходит постоянно. Компании улучшают или ухудшают свои позиции в зависимости от мнения клиентов. Любой посетитель сайта может написать отзыв о работе своего брокера и поставить оценку. Это очень ценные сведения для тех, кто ищет подходящего Форекс брокера.