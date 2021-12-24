Какой светильник разума угас, какое сердце биться перестало

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22 декабря в возрасте 88 лет скончался основатель «Вымпелкома» и сотового оператора «Билайн» Дмитрий Зимин.

Вся либеральная общественность России промокла от слёз, скорбя по покойному. Разверзлись хляби небесные.

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Рыдает Дмитрий Гудков. Причитает Леонид Парфёнов. Белугой ревёт «яблочник» Лев Шлосберг. Хлюпает носом соратник Навального Леонид Волков. Понуро гундит матрасолюб Шендерович. Откуда-то из Лондонграда демонстрирует пичальку сбежавший иноагент Роман Баданин.

Прочувстованный некролог задвинул системный либерал Кудрин, возглавляющий Счётную палату. А телеканал-иноагент «Дождь» и вовсе развёл слякоть на своих нешироких просторах.

Каждый из скорбящих «людей с хорошими лицами» наперебой клянутся в любви к усопшему, вспоминая его «заслуги и достоинства», среди которых неоднократно упоминаются «праведная жизнь» и «локомотив российской науки».

О многочисленных грехах и неприглядных поступках «отца-основателя российской сотовой связи» никто из скорбящих не вспоминает. А следовало бы.

Спору нет, с момента окончания факультета радиоэлектроники легендарного МАИ в 1957-м и практически до развала СССР в 1991-м Дмитрий Зимин заслуженно считался талантливым радиоинженером, чья научная и административная карьера развивалась стремительно. Глядя на таких людей, хочется только радоваться, как хорошо и справедливо складывается их жизнь.

Инженер Проблемной лаборатории МАИ при кафедре профессора Михаила Неймана, работа в закрытом Радиотехническом институте АН СССР на должностях от завлаба до руководителя Центра по разработке радиотехнического оборудования. Участие в разработках сканирующих антенн СВЧ и заслуженная премия имени А.С. Попова от АН СССР. Заместитель главного конструктора РЛС «Дон-2Н», до сих пор составляющих основу системы противоракетной обороны страны. Государственная премия Российской Федерации в составе группы разработчиков фазированных антенных решёток в 1993 году.

Однако в 1991 году в жизни замечательного инженера и научного руководителя происходит резкий поворот, в результате которого последние 30 лет жизни Дмитрий Зимин прожил как нечистый деляга и враг России.

Если коротко, то в 1991 году на Зимина выходит некий бизнесмен из США Оги Фабела с предложением замутить внутри Радиотехнического института проект по разработке сотовой телефонной связи, в которой американец и его фирмочка становились партнёрами.

В 1992 году было создано АО «Вымпел-Коммуникации», где Зимин стал президентом и генеральным директором. Соратником и одним из крупнейших акционеров новоявленного «Вымпелкома» вместе с Зиминым стал Константин Кузовой, который также причастный к работе над системой противоракетной обороны в НПО «Вымпел», а позже занявший достаточно высокое положение в Военно-промышленной комиссии при Совмине РФ. В совет директоров компании на правах постоянного члена вошел и ненавистный всей России «реформатор» Егор Гайдар.

По данным из открытых источников, «бизнесмена» Фабелу подвели к Зимину американские спецслужбы, давно и внимательно наблюдавшие за инженерной и административной деятельностью будущего главы «Вымпелкома», а сам засланный казачок трудился в отделе России и Евразии корпорации RAND (выступающую консультантом ЦРУ) и владел оружейной фирмой GCR Security LLC. В задачу Фабелы входило «содействие» научной, образовательной и благотворительной деятельности в интересах национальной безопасности США.

В качестве бизнесмена и главы коммерческой компании бывший инженер Зимин показал себя не с лучшей стороны и, несмотря на включение акций и других ценных бумаг «Вымпелкома» в листинг Нью-Йоркской фондовой биржи, а также капитализацию в $1,3 млрд, в 1998 году компания фактически прогорела, а «отцы-основатели» капитально разругались, причём Кузовой ушёл из компании.

В 1999 году бывший партнёр Зимина и сооснователь «Вымпелкома» погиб в подъезде своего дома от пули наёмного убийцы. Расследование показало, что убийство было напрямую связано с корпоративным конфликтом Кузового и Зимина. Тогда же в печати появилась информация, что родной сын Зимина Сергей состоит в коптевской ОПГ.

В последние годы вокруг этого сына-бандита по кличке «Зёма» устроен натуральный цирк с конями, сопровождающийся подчистками в Википедии и, как утверждают знающие журналисты, в документах. Зимин-папа и всё его семейство на голубом глазу утверждали, что такого родственника у них нет – и никогда не было, а речь идёт о каком-то мутном однофамильце, придуманном прессой.

На руку Зимину-папе сыграло то обстоятельство, что практически все «коптевские», от «капо» до «солдат», сгинули в криминальных разборках, а Сергей успел в 1998 году скрыться в Испании. Да и то, как утверждали в воспоминаниях отставные киллеры, пуля нашла его и в этих апельсиново-канареечных краях. Да ещё и куча фотографий, сделанных в «святые девяностые» сохранились.

Вдобавок имеются весьма интересные воспоминания лиц, некогда вращавшихся около коптевской ОПГ, утверждающих, что папа-вымпелком в своё время ездил на «стрелки» и «базары» по поручению «авторитетного» сына.

В общем, на праведника покойник вообще не тянет.

Далее история развивается ещё прекраснее. «Талантливый бизнесмен» Зимин в 2001 продаёт свою прогоревшую компанию олигарху и совладельцу «Альфа-груп» Михаилу Фридману, имеющего репутацию мутного «решалы» в судебных и властных структурах, в результате чего Фридман входит в совет директоров ОАО «Вымпелком», Зимин становится его зиц-председателем, а его бессменный подельник и «смотрящий» Фабела – ещё одним зиц-председателем на содержании.

Далее, Зимин выводит полученные в результате сделки с Фридманом деньги в офшор, основав фонд некоммерческих программ «Династия», главной задачей которого объявляется «бескорыстная помощь в развитии и поддержке фундаментальной российской науки».

Забегая вперёд, скажем, что «бескорыстная помощь» Зимина, его фонда и всего «Вымпелкома» сыграла роковую роль в судьбе перспективного российского процессора «Эльбрус», от которого в результате остались рожки да ножки, разработчики плавно переехали трудиться в США, а сам проект был тихо похоронен, чтобы более не возродиться.

Зато другие «проекты», направленные на дестабилизацию России и напрямую получавшие деньги от фонда «Династия», в отличие от «Эльбруса» стали плодиться поганками и отравлять обстановку в стране.

Почему слышны надрывные рыдания по усопшему Зимину из глубин иноагента ФБК Навального? Да потому, что вплоть до 2015 года, когда фонд «Династия» Зимина и сам был объявлен иноагентом, ФБК получал из этой кормушки 300 тысяч рублей в месяц.

Сумма, конечно, не ахти какая. Скорее, символическая, но на регулярные посиделки допущенных к кормушке деятелей в пафосном заведении «Жан-Жак» под фалафель и сельдереевый смузи – вполне достаточно. Главное, уметь быть благодарными, а уж рука дающего не оскудеет.

Почему уныло моросит и не просыхает телеканал «Дождь»? Потому что 7,5 миллионов рублей, выделенных на развитие фондом Зимина – хороший аргумент, чтобы источать вселенскую скорбь в тесном кругу иноагентов.

И юродивая либералка Аль Бац тоже не за бесплатно стонет болотной выпью. Как-никак, а $100 тысяч «премии», выписанной ей фондом «Династия», – удобный повод, чтобы несколько дней побыть наёмной плакальщицей на похоронах. Авось зачтётся.

Думаете, это все, кого облагодетельствовал основатель «Вымпелкома»? Ничуть. Если прошерстить интернет, то в списке получивших регулярную помощь от Зимина можно обнаружить такие одиозные и признанные Минюстом РФ иноагентами организации, как: фонд Андрея Сахарова и Сахаровский центр (ежегодно); «Мемориал» (также ежегодно); фонд «Демократия»; Московская школа политических исследований; Музей политических репрессий «Пермь-36» (неоднократно пойман на фальсификации исторических документов и распространении выдуманных в недрах «музея» ужасных баек из склепа), фонд «Либеральная миссия» экономиста Евгения Ясина (18,9 млн рублей в год).

Помимо прочего, Зимин засветился учредителем фонда помощи подрывным СМИ «Среда», через который финансировались каналы «Дождь», ТВ-2, газеты «Свободный курс» и «Псковская губерния» («прославилась» тем, что в 2014 году «обнаружила могилы псковских десантников погибших на Украине»).

Ну и так, на лимонад и пряники: деньги для движения «Либеральная Россия», для Российской экономической школы, ректор которой Сергей Гуриев, опрометью удрал на Запад «от репрессий», для партии ПАРНАС в период выборов в Мосгордуму, и тыды и тыпы.

А что же фундаментальная российская наука, ради которой затевались эти офшорные фонды? Увы, в этой области всё тихо, скромно и затянуто пыльной паутиной.

В 2014 году, согласно отчету «Династии», расходы на поддержку просветительских проектов составили более 340 млн рублей. Либеральная «спильнота» пыжилась и краснела от натуги, дабы создать впечатление, будто за 14 лет «благотворительности» фонда никто, кроме него, российскую науку, образование и культуру не финансировал, что из государственного бюджета на эти цели не выделено и ломаного гроша.

Реальные результаты Фонда по поддержке российской науки никаких сотен миллионов не обнаруживают, а утверждают, что за весь отчётный период при его поддержке было издано аж целых 87 книг. В среднем, по шесть с огрызками книг в год.

Ну, и завершающая биографию нечестивого «праведника» вишенка на торте.

В 2015 году телеканал НТВ опубликовал подробное расследование деятельности фонда Дмитрия Зимина, в ходе которого на свет выплыли следующие заявления либерального «корифея» и его выкормышей.

Так, в ходе очередного обсуждения «неизбежного развала России» мультимиллионер Дмитрий Зимин заявил:

«То, что монстр, который у нас есть, обречен, можно считать доказанным».

Также НТВ приводит слова Зимина, которые он произнес на одном из «демократических семинаров»:

«Каждый порядочный человек, столкнувшись с режимом диктатуры, должен иметь мужество совершить государственную измену».

А вот, что трубил на подобном же семинаре или круглом столе один из подопечных «Династии», сопредседатель «Национал-Демократического альянса» Илья Лазаренко:

«Самое лучшее, что было в истории российской государственности — это распад Советского Союза. Поэтому распад Российской Федерации мог бы стать новым историческим шансом для русского народа. Я не вижу никакой трагедии в этом распаде. Мне кажется, что панические заявления, дескать, таким образом, любой либерал должен быть врагом государственности России… Мне кажется, это очевидно. Он должен быть врагом российской государственности. Вот и всё».

Больше говорить не о чем. Просто вспомним, что у покойного папы – врага России – остался достойный преемник, совладелец фонда и офшорного капитала – Борис Зимин. Гнилое яблоко от гнилой яблони, продолжающее подрывное дело папаши. Что касается покойного, то земля ему стекловатой под натужное кряканье либерды.